Tierra del Fuego: más de la mitad de los precandidatos no presentará boleta

Foto: Marcelo Ochoa

Los precandidatos que no podrán ser votados

Las fórmulas que contarán con boleta

Foto: Walter Díaz

El panorama electoral

Más de la mitad de los precandidatos presidenciales no incluirán sus boletas en los cuartos oscuros de Tierra del Fuego en lasdel próximo domingo, según informaron este jueves fuentes oficiales de la Justicia Electoral en el distrito.Los voceros judiciales explicaron que, de las 27 fórmulas presidenciales legalmente habilitadas, 14 no presentaron losque solicitaban las autoridades electorales para poder distribuir en los centros de votación fueguinos.De esta manera, esos partidos o alianzas no podrán ser votados en Tierra del Fuego a pesar de participar de la elección nacional.“Hay una opción improbable, y es que representantes de esos partidos hagan ellos una distribución de boletas el mismo día de los comicios, algo muy difícil de suponer si se tiene en cuenta que son fuerzas políticas sin estructura en la provincia”, advirtieron las fuentes judiciales consultadas.Entre los precandidatos presidenciales que no podrán ser votados el domingo en Tierra del Fuego figuran Raúl Castells y Santiago Cúneo, del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad; Mempo Giardinelli, Martín Ayerbe Ortiz y Reina Ibañez, de Proyecto Joven; César Biondini, del Frente Patriota Federal; y Nazareno Etchepare, Ramiro Vasena y Julio Bárbaro, del Frente Liber.Ar.También Eliodoro Martínez, Jorge Oliver, Carina Bartolini y Walter Vera, del partido Principios y Valores; y Andrés Passamonti, de la Unión del Centro Democrático (Ucede).Como contrapartida, otras 13 fórmulas presidenciales contarán con boletas en los cuartos oscuros fueguinos, entre ellas las de Unión Por la Patria de Sergio Massa y Juan Grabois; las de Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich; la de Manuela Castañeira, del Movimiento al Socialismo (MAS); las del Frente de Izquierda y de Trabajadores de Gabriel Solano y Myriam Bregman; la de Javier Milei, de La Libertad Avanza; la de Juan Schiaretti, de Hacemos por nuestro país; y la de Guillermo Moreno, de Principios y Valores.En lo que refiere al distrito de Tierra del Fuego en particular, siete fuerzas políticas (cuatro alianzas y tres partidos) buscarán definir a sus candidatos para disputar en octubre tres bancas de diputados nacionales y una en el Parlasur.Para estos comicios, el oficialismo nacional irá unido a través de una lista de consenso, mientras que la oposición dirimirá sus postulantes entre dos sectores internos.Los once partidos que a nivel local conforman(entre ellos elel partido que responde al gobernador Gustavo Melella) presentaron una sola lista de precandidatos a diputados nacionales encabezada por la actual diputada provincial Andrea Freites.La alianza entre los tres intendentes (de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) con el gobernador Melella incluye en el segundo lugar de la lista a Jorge Araujo, un integrante del(el MPF) que no estaba en los planes iniciales pero que ganó espacio tras la oficialización de la precandidatura presidencial del ministro de Economía Sergio Massa.El MPF es un aliado del gobierno de Melella y sus principales referentes tienen cercanía con el líder del Frente Renovador, por lo que la candidatura de Massa los catapultó a lugares expectantes en la lista del oficialismo, donde no solo Araujo ocupa el segundo lugar sino que Alejandro Deanes (del mismo sector) es precandidato al Parlasur.Por su parte la alianza(entre el PRO, la UCR y el Movimiento de Integración y Desarrollo) dirimirá sus candidatos a diputados entre dos listas.La denominada, que lleva como precandidatos al ex legislador radical Oscar Rubinos y a Dolores Moreno responde al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, y la llamada “Fuerza del Cambio”, integrada por el actual diputado Federico Frigerio y Cecilia Di Matteo tiene como referente nacional a Patricia Bullrich.La provincia que posee 148 mil electores (el 0,4% del padrón nacional) renovará en octubre las tres bancas de diputados que actualmente ocupan Rosana Bertone y Mabel Caparros (Frente de Todos) y Federico Frigerio (PRO).