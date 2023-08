Mbappé, ¿al banco?: seguirá en PSG, pero no sería tenido en cuenta

Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint Germain. Foto: AFP

Más problemas para los dueños qataríes

La prensa francesa indicó este jueves que el delantero Kylian Mbappési no extiende su contrato, cuya finalización es en junio del 2024.El diario Le Parisien señaló queEl astro del seleccionado francés planteó que quiere continuar pero no renovará su contrato, mientras queLa cuestión en el PSG, cuando Mbappé, y el club francés no verá un euro en esa instancia., ya que el contrato de Mbappé es alto y no le dejará ingresos para justificar futuros movimientos. La idea del club es venderlo en el mercado actual, que finalizará el próximo 31 de agosto."Eso dejaría al PSG sin su mayor goleador de su historia y también sin el mayor anotador en las últimas cinco temporadas en la liga francesa", detalló el medio francés.Además,