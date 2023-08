Kravetz frente al crimen de Morena: “No siento que tenga alguna culpa"

Foto: Eliana Obregón

Foto: Cris Sille.

Dos hombre fueron detenidos por el asesinato de Morena Domínguez.

Eldel municipio bonaerense de Lanús,sobre el caso del crimen de Morena Domínguez, la niña que falleció en ese distrito como consecuencia de un asalto, y cargó contra el Gobierno nacional y el bonaerense porque “tienen una visión de comprensión hacia el delincuente”.“No siento que tenga alguna culpa. Trabajo siete días a la semana, las 24 horas en un área que no existía y ahora está equipada y tiene más efectivos que la Policía bonaerense. No siento que en el municipio -cuyo,- tengan culpa alguna”, enfatizó Kravetz en declaraciones a radio La Red.El funcionario, que actualmente está a cargo del Ejecutivo comunal, precisó que “hay responsabilidades que son objetivas y otras que hay que mirarlas con mayor profundidad porque tiene que ver con la marginalidad y la cultura delictual del conurbano que están abordadas con leyes que quedaron viejas”.Kravetz, que además es, marcó que “existe, en este contexto el juego de la política" y admitió que la gestión que encabeza de forma provisoria tiene una relación "compleja con el gobierno de la provincia de Buenos Aires” de Axel Kicillof.“Hay momentos y situaciones en que la política debe ser más inteligente y no tratar al otro como enemigo, pero hay otras en las cuales es imposible ponerse de acuerdo. En el oficialismo hay concepciones diametralmente opuesta en los que tiene que ver con el diagnóstico de la situación de inseguridad”, remarcó.Sobre el Gobierno nacional y el bonaerense, Kravetz destacó que “tienen una visión de comprensión hacia el delincuente que no sirve nada y es absurda”, aunque advirtió que el ministro de Seguridad provincial “(Sergio) Berni está en una sintonía mucho más cercano a la nuestra”.Ante la respuesta del precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, Kravetz aseguró que el dirigente social “tiene montado un negocio fenomenal en los barrios vulnerables de Lanús y de Lomas de Zamora"."Son los que reparten los planes, las altas y las bajas. Ellos hacen la política del medioevo con una gran organización”, apuntó.En esa línea, sostuvo que “Grabois es el máximo exponente de una política que banca que haya una pobreza estructural en Argentina y que haya chorros que salgan a las calles a robarnos”.Con respecto a las normativas, Kravetz consideró que “hay que cambiar las leyes porque no podemos seguir mirando como si nada en el conurbano, donde la delincuencia comienza a los 9 ó 10 años”.“Hay prestarle atención a eso y bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Después, otra cosa que hay que hacer, es no devolverle más a la familia a ese chico que entra varias veces a una comisaria. Es de sentido común”, cerró.Este miércoles, en su cuenta de Twitter, Juan Grabois publicó una extensa carta en la que dijo que “la respuesta de los representantes políticos de la municipalidad de Lanús, lejos de asumir sus responsabilidades y actuar en consecuencia, fue pasearse por los medios y comunicar a las redacciones de los principales portales noticias falsas, señalando personas que no participaron del hecho”.