Kicillof: "Todos esperamos que haya castigos para los responsables del crimen de Morena"

Foto: Cris Sille.

Foto: Horacio Culaciatti.

"Todos esperamos que haya castigos para los responsables del asesinato de Morena" Domínguez - la niña de 11 años que falleció durante un asalto en el que fue arrastrada por motochorros que le robaban sus pertenencias cuando llegaba caminando a la escuela en el partido de Lanús-, sostuvo este jueves el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof., dijo el funcionario en declaraciones a Radio Urbana.Por el crimen de la niña fueron detenidos los hermanos Miguel Ángel Madariaga (28), alias "Miguelito", y Darío Humberto Madariaga (25) , a quienes la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, les imputó el delito de "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento"."Ayer estuve trabajando todo el día y hasta la madrugada., reconoció el mandatario bonaerense.Kicillof detalló que "intervienen cinco ministerios de la provincia" para acompañar tanto a la comunidad educativa de la escuela a la que asistía la niña, como a su familia., contó el gobernador.Sostuvo que "la familia de Morena pide que actúe la Justicia", destacó el hecho de que se haya podido "apresar a los que la fiscal considera que son los sospechosos en Villa Zabaleta, Capital" y precisó que "en ese momento, la policía -que es auxiliar de la Justicia- deja de actuar"."Rápidamente se dio con los sospechosos. La abuela materna pedía, y es lo que todos esperamos, que haya castigos a los responsables de esto", señaló Kicillof y analizó que como "los delitos son multicausales, la respuesta debe ser multiagencial".Luego, precisó que se comunicó en tres oportunidades con el intendente de Lanús y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, con quien mantuvo conversaciones "cordiales"."Les pregunté qué necesitaban, me puse a disposición. No me voy a poner a discutir en una situación así, ni a tratar de hacer señalamientos. Podría dar datos de la asistencia (de la provincia) al municipio, pero no es lo que se espera y no lo voy a hacer", remarcó Kicillof.Posteriormente, el economista admitió que "lo hecho no alcanza, está a la vista", pero subrayó que su administración posee "un plan de seguridad, un mapa y toma medidas" e insistió en que "las causas son múltiples y hay vulnerabilidad".. Hicimos muchísima inversión. No es momento de hablar de ello, pero lo peor es que aparezcan consignas facilistas. Vamos a seguir trabajando, invirtiendo y tratando de resolver eso con más Estado", concluyó.