Alerta por vientos fuertes en la Patagonia y por tormentas en el litoral

En la Patagonia las ráfagas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora / Foto: Archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas por viento Zonda para La Rioja y San Juan / Foto: Archivo.

Viento Zonda

El organismo meteorológico puso bajo alerta amarilla por tormentas a varias zonas de Corrientes / Foto: Archivo.

La Cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas por viento Zonda para La Rioja y San Juan y una advertencia de nivel amarillo por fuertes vientospara gran parte de Catamarca, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.Además, el organismo meteorológico puso bajo alerta amarilla por tormentas a varias zonas de Corrientes (General Alvear, Paso de los Libres, Concepción, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, entre otras) y de Misiones (25 de May, Apóstoles, Cainguás, Oberá, San Javier y sur de Guaraní, etc), donde puede haber también ráfagas, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, por lo que el SMN, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.En cuanto a las alertas naranjas por viento Zonda, alcanzan a zonas de Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia y San Blas de los Sauces, entre otras localidades del centro de La Rioja; así como las distintas áreas precordilleranas de San Juan.Estas áreas serán afectadas por viento Zonda,, con ráfagas que pueden superar los 85 kilómetros por hora, según el SMN.En tanto, las zonas de puna de Catamarca permanecen en alerta amarilla por viento Zonda con velocidades un poco inferiores de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.El organismo advirtió que “este fenómeno, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de baja humedad relativa”.En cuanto a las alertas por vientos fuertes, abarcan las cordilleras de Antofagasta de la Sierra y de Tinogasta, en Catamarca; la cordillera de General Lamadrid y de Vinchina, en La Rioja; y la cordillera de Calingasta, en San Juan; además de la mayor parte del territorio de Mendoza.Se esperan vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 kilómetros por hora y, en tanto que en la zona cordillerana las velocidades pueden ubicarse entre 60 y 75 kilómetros por hora y las ráfagas alcanzar los 100 kilómetros por hora.En el caso de La Pampa, la alerta amarilla rige para casi todo su territorio donde se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora. El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas de hasta 75 km/h.Finalmente, en Neuquén, Río Negro y la mayor parte de Chubut se prevén vientos del sector oeste (y luego del sector sur, hacia el viernes) con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora yEl SMN recomendó a los pobladores de las zonas bajo alerta amarillo por vientos fuertes que eviten las actividades al aire libre y aseguren los elementos que puedan volarse.