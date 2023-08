Rossi pidió "evitar el carancheo" ante el crimen de Morena Domínguez

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi. Foto: Germán Pomar.

Vigilia en pedido de justicia en la escuela de Morena. Foto: Cris Sille

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), el crimen de Morena Domínguez, una niña de 11 años víctima de un asalto cometido en Lanús y que motivó el pasado miércoles que la suspensión de los cierres de las campañas de que tenían previstos los espacios políticos de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo."El asesinato a Morena es un hecho que genera conmoción e interpela. Es algo que causa muchísimo dolor. Tenemos que tomar estas cosas con mucha responsabilidad. Cuando asumí como jefe de Gabinete hubo una balacera en Rosario y me acuerdo cómo viajaban dirigentes opositores a esa ciudad. El carancheo siempre aparece en estos hechos y es algo que hay que evitar", señaló Rossi en declaraciones a la radio online FutuRöck.En ese sentido,el funcionario indició que el pasado miércoles, en medio de las repercusiones del caso,con la detención de dos mayores que fueron imputados como autores del hecho."Cada uno es responsable de lo que quiere hacer. Nosotros tratamos de ser muy moderados. No es un municipio (Lanús) en el cual el oficialismo esté gobernando. Podríamos haber intentado hacer otra cosa, pero no era lo que correspondía", remarcó Rossi.De esta forma,, quien, como actualmente se encuentra en uso de licencia a raíz de la campaña, delegó provisionalmente el cargo en Diego Kravetz, jefe de gabinete del distrito., Rossi respondió que, si bien son temas que "generan indignación y bronca", no deberían generar "apatía a la hora de votar"."Es muy difícil ponerse a pensar en el impacto electoral que puede tener. Me parece que son cosas que suceden en el cierre de la campaña, y podrán o no tener impacto, y mi convocatoria sigue siendo la misma que días anteriores", afirmó, en referencia a la importancia de concurrir a las urnas.Por otro lado,e insistió con que esa discusión "debería darse en otro contexto"."Recuerdo que, cuando analicé este tema por última vez, como legislador, se analizaban los antecedentes y homicidios ocasionados por menores de 16 años y eran mínimos. Ahora, algunos proponen bajar la edad a 14. Es algo que tenemos que ver con todos los elementos sobre la mesa", opinó.