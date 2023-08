Magistrados repudiaron las expresiones de Macri sobre los aspirantes a la magistratura

"Nada autoriza a un exmandatario a estigmatizar a los aspirantes a la magistratura"

La lista Celeste llamó a los miembros del Senado de la Nación a "ejercer su mandato popular".

La Lista Celeste, que agrupa magistrados y funcionarios judiciales de la nación, repudió las expresiones del exmandatario Mauricio Macri, que consideraron "muy lejanas" del "ejercicio de la libertad de expresión, y de su responsabilidad dirigencial", y lo acusaron de "estigmatizar" a quienes aspiran a un cargo en la magistratura y "han llegado a esa posición de modo legítimo".En un comunicado difundido este miércoles, la agrupación judicial afirmó: "Nada autoriza a un exmandatario a estigmatizar a los aspirantes a la magistratura que aguardan pacientemente (en muchos casos hace casi un año con dictamen de comisión favorable), para intentar obstruir su designación, sólo por considerar que no serían afines a sus pretensiones"."Si esa fuera la intención, solo se estaría evidenciando que la ideologización de la magistratura no está en las/os aspirantes, sino en quien se ha expresado en esos términos", indicaron.En declaraciones al canal TN este lunes, Macri expresó que en caso de que Juntos por el Cambio llegue al gobierno "tendremos que completar los juzgados con buenas ternas, como lo hicimos durante nuestro gobierno, no con las que intentan ellos (el oficialismo) ahora completar, hay muchos designados que no cumplen las mínimas condiciones".Además, el periodista Joaquín Morales Solá marcó que "hay 75 jueces y fiscales que están a punto de conseguir el acuerdo del Senado si es que hay quórum, lo cual es peligroso"."Muy peligroso", acordó el expresidente y continuó: "Porque después tienen estabilidad por mucho tiempo y eso hace mucho daño".Al respecto, la Lista Celeste señaló que los integrantes Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) llegaron a esa posición de modo "legítimo, regular, mayoritariamente sin contar con observaciones ni impugnaciones, y evidenciando avales, incluso, de senadores del principal espacio opositor (JxC) que suscribieron los respectivos dictámenes".Además llamó a los miembros del Senado de la Nación a "ejercer su mandato popular aún vigente, sin desviar su función frente a inadmisibles presiones, por demás incompatibles con el sistema democrático, y a avanzar en la agenda parlamentaria que no solo incluye designaciones judiciales, sino temas de entidad social que no admiten más demora".El referente de Juntos por el Cambio pidió también en esa entrevista que "a (el senador jujeño, Guillermo) Snopek, (el senador de Entre Rios Eduardo) Kueider y (el senador Alberto) Weretilneck, que es gobernador electo de Río Negro, que tengan un compromiso con la patria y no den quórum para que no designar a jueces militantes".En otro tramo del diálogo que Macri mantiene con un periodista del canal, recuerda incluso que, en su gestión como presidente, Weretilneck lo había acompañado en un viaje a China, en la que realizó gestiones para exportar a ese país productos de su provincia.Mientras tanto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó al expresidente Macri de "extorsionar y amenazar por televisión a un gobernador electo", y calificó como "mafiosa" la actitud del exmandatario, quien le pidió a los mencionados senadores mencionados que "no den quórum" en la Cámara alta para el nombramiento de jueces y fiscales."Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue", sostuvo la Vicepresidenta.