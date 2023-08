Una familia porteña necesitó en julio $ 249.648 para no ser pobre

Foto: Archivo

Una familia de cuatro miembros que habita en la ciudad de Buenos Aires, según datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.De esa forma,, en tanto el acumulado en doce meses llegó a 126,20%, 3,72 puntos menos que el 129,92% de la medición previa., que establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue de 5,81 (menos que el 5,99% de junio) y el interanual de 121,38% (125,79% en el mes anterior).que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió 5,71% en el mes (menor al 6,16% de junio) y 121,03% en relación con julio de 2022 (126,10% en la medición anterior).Los montos señaladosLa evolución de las canastas en julio reflejó el menor peso relativo de los alimentos básicos respecto de los gastos en otros bienes, servicios y tarifas, que no forman parte de los gastos de indigencia, razón por la que los porcentajes de este último estrato tuvieron un incremento inferior al de los demás, una situación inversa a la que se dio en la medición interanual.Al respecto,, pero el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas subió 5,6%, menos que otros rubros de servicios como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,6%), Recreación y cultura (11,5%) y Restaurantes y hoteles (12,4%).El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el jueves 17 de agosto su medición de las canastas básicas de julio., se excluye del beneficio a los usuarios con ingresos superiores a 3,5 veces la CBT.Si se tomara como referencia la medición de la Dirección de Estadística porteña,A diferencia del Indec, que reconoce solamente las categorías de pobres e indigentes, su homólogo de CABA dispone de seis estratos sociales en su clasificación.en situación de indigencia, hasta $ 138.534,96; de pobreza no indigente, de $ 138.534,97 hasta $ 249.648,06; y no pobres vulnerables, de $ 249.648,07 hasta $ 307.533,68.En el caso del sector medio frágil, de $ 307.533,69 hasta $ 384.417,10; clase media, de $ 384.417,11 hasta $ 1.230.134,75 y sectores acomodados, $ 1.230.134,76 o más.