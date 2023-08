"Me dijo que no podía respirar y que la lleve con su mamá", afirmó el hombre que asistió a Morena

Foto: Eliana Obregón.

Alumna de 11 años muere tras ser asaltada y golpeada cuando llegaba a la escuela en Lanús VER VIDEO

Captura del momento en que Morena es asistida.

"No es justo que maten a una niña por un celular que no servía y 100 pesos", dijo el abuelo de Morena "No es justo que maten a una criatura. Nos arrancaron la vida esos hijos de mil puta por un celular que no servía y por 100 pesos que le di a la mañana para las golosinas", dijo esta mañana Fabio García, abuelo de Morena.



En diálogo con la prensa frente a la casa donde están velando los restos de la niña, el hombre pidió que los delincuentes acusados del crimen de su nieta "se pudran en la cárcel".



"A los delincuentes, que se pudran en la cárcel, no le deseo la muerte a nadie, pero no que entren y salgan como está pasando", aseveró García muy conmovido.



Por último, el abuelo solicitó mayor seguridad en los ingresos a la escuela, "aunque sea en la hora de entrada y salida".



"Esto no está pasando solo acá, ahora nos tocó a nosotros. No queremos que pasen más esto", concluyó.

"No sabía que iba sola al colegio", afirmó la abuela La abuela paterna de Morena Domínguez sostuvo que "no sabía que iba sola al colegio" y manifestó la preocupación del padre de la menor porque le pasara algo en la calle.



En la puerta de la casa donde se encuentran velando a Morena, su abuela paterna, Antonia, aseguró a la prensa que ni ella ni Hugo, el padre de la niña, sabían que Morena iba sola a la Escuela Almafuerte N°60, donde asistía.



"Estábamos preocupados por la inseguridad en la zona. Mi hijo (por Hugo) me dijo unos días antes que no podía dormir porque la nena no estaba con él, que estaba preocupado que a su hija le pase algo. No sabíamos que iba sola al colegio", afirmó la mujer a la prensa.



Antonia describió a su nieta como "una nena tranquila, que no andaba en la calle", y relató que el padre "la llevaba todos los días al colegio y la traía de vuelta".



"Hace tres semanas la llevaba la mamá y bueno...no sé si estaba con ella o no. Yo me enteré hace tres o cuatro días que Morena estaba con los abuelos (maternos)", sostuvo la mujer.



Finamente, Antonia agregó que "un chico merece salir de su casa para ir al colegio y volver a su casa", a la vez que pidió que "los políticos por favor se ocupen de solucionar este tema de la inseguridad".



"¿A quién le hizo daño esta nena para que la golpeen así?", se preguntó conmocionada.

El hombre que asistió a Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió tras ser asaltada y arrastrada por motochorros que le robaron sus pertenencias cuando llegaba a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, recordó este jueves que la víctima lConmovido, Carlos Rodríguez, el hombre que asistió a Morena luego del ataque, relató en una entrevista con Radio Con Vos lo que vivió a partir de las 7.25 de este miércoles, cuando vio a Morena parada en la puerta de un kiosco, a metros de la Escuela Almafuerte N° 60, del barrio Villa Giardino, de Lanús, a la que asistía también su hija.Carlos contó que, describió.El testigo agregó que escuchó el grito de un barrendero, quien quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona corriendo a los asaltantes, por lo que él fue a ver a la niña."Yo la alzo y lo único que me dijo fue ´no puedo respirar´, y se ve en el video que la agacho porque pensé que se quedó sin aire. Me alcanzó a decir que la lleve con la mamá. Ahí vuelve el barrendero, la agarra del brazo y la veo muy mal a Morena, cambió su color de piel, se puso muy pálida. Llegan unos profesores el colegio, la alzan y la lleva a la escuela", agregó.Según el hombre, en el colegio, a la niña le hicieron las maniobras de RPC, pero afirmó que"Yo digo que si en ese momento había una ambulancia o un móvil creo que Morena, pobrecita, se salvaba", aseveró.Rodríguez sostuvo que el crimen de la niña ocurrió "por ser una zona liberada", ya que hay "falta de seguridad", y además destacó que a "la escuela no la abren temprano" y que está ubicada en"Es algo muy triste y lamentable lo que pasó con Morena por no haber seguridad. Los motochorros se aprovechan de los chicos, que no pueden andar en bicicleta o ir a una plaza", afirmó.Por último, el hombre pidió justicia por Morena, "que por favor cambien las leyes y haya más seguridad"."Fue una tristeza muy grande no poder hacer nada por Morena", concluyó, acongojado.