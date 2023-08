Directora del Banco Nación cruzó a Macri: lo acusó de querer "que Argentina sea colonia"

Mauricio Macri fue a LN+ a pretender desligarse de la deuda con el FMI, a insistir con la privatización de Aerolíneas e YPF y a acusar al "relato kirchnerista" de "5 mentiras" en el plano económico. En este hilo te cuento quién miente. Advertencia: hay datos. pic.twitter.com/Q9yLXqlu6z — Julia Strada (@Juli_Strada) August 9, 2023

Por cierto, el patrimonio neto de Aerolíneas Argentinas mejora sustancialmente en 2021 y 2022 luego del empeoramiento patrimonial que sufrió el gobierno de Macri. Aquí comparto el Patrimonio Neto de AR entre 2008-2022: pic.twitter.com/Fy6CinBlUW — Julia Strada (@Juli_Strada) August 9, 2023

Estos son los vencimientos que supuestamente Argentina "podía pagar" con el Stand By de Macri en tan solo 3 años: USD 18,9 mil millones en 2022, USD 19,1 mil millones en 2023 y USD 4,8 mil millones en 2024. Se saltearon deliberadamente la evaluación económico financiera del BCRA. pic.twitter.com/rRxORqlxZ2 — Julia Strada (@Juli_Strada) August 9, 2023

El papel del FMI

"Se saltearon deliberadamente la evaluación económico financiera del BCRA", indicó.

YPF

Aerolíneas

La directora del Banco Nación y precandidata a diputada nacional bonaerense por Unión por la Patria (UxP), Julia Strada,, al referirse a valores económicos del país y la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional durante su gobierno (2015-2019), y lo acusó de querer "que Argentina sea colonia"."Mauricio Macri fue a LN+ a pretender desligarse de la deuda con el FMI, a insistir con la privatización de Aerolíneas e YPF y a acusar al "relato kirchnerista" de "5 mentiras" en el plano económico", escribió Strada en su cuenta de Twitter al introducir un extenso hilo dondey refuta algunas cuestiones.En el primer tramo, Strada señaló que Macri dijo que el gobierno de Néstor Kirchner en 2003 recibió "superávit de Duhalde" y luego este gobierno comenzó con "equilibrio nuestro", por lo que "no tenían por qué endeudarse", según consideró el exmandatario.(déficit financiero). En la práctica,", indicó Strada y acompañó con un gráfico que compara dos metodologías para medir "déficit fiscal"."La mayoría de los países tienen déficit y no tienen la inflación de Argentina. El problema argentino es la economía bimonetaria", afirmó la precandidata a diputada y detalló "los datos del FMI sobre déficits en 2022", donde Estados Unidos tuvo -5,5%, Francia -4,8%, Italia -7,2%, Japón -5,3%, España -4,4%. y Uruguay -6%, por cierto.Asimismo, marcó que "a Macri se le olvidó registrar la pandemia, que significó una suba de los déficits públicos en todo el mundo. En 2020, EEUU tuvo -14% y en 2021, -11,6%. Argentina tuvo déficit de -6%, y en 2022 lo bajó a un 1/3"."¿", aseguró.También señaló que "si a Macri le preocupa que gran parte del déficit de pandemia se haya financiado con emisión, debió haberse preocupado, entonces, por el default en pesos de su ex Ministro (Hernán) Lacunza en 2019", y citó un artículo periodístico que se titulaba "El reperfilamiento de Lacunza costaráel año próximo"."Al deflactar los pasivos monetarios en su totalidad (la Base Monetaria, los Pases y los Títulos del BCRA), vemos que, en términos reales, los pasivos monetarios son 47 puntos más bajos que durante el gobierno de Macri. En términos reales, hoy se registra menos emisión monetaria", marcó Strada., la directora del Banco Nación recordó que Macri expresó: "Ellos no nos desendeudaron. Mentira. Este es el gobierno en la historia de la Argentina que más deuda tomó".Y Strada presentó "los datos de Secretaría de Finanzas: hay 37 puntos más de deuda bruta (en porcentaje del) PBI entre 2016 y 2019. ¡1 PBI de deuda bruta! Peor aún: creció el peso de la deuda en USD sobre el PBI"."¿Qué pasó con la deuda en dólares pedida al FMI y a otros acreedores privados? Acá una pista: formación de activos externos, o fuga de capitales. Eso fue el resultado del "fin del cepo" que hoy proponen de vuelta en campaña electoral", marcó y sumó otro gráfico donde se ve la evolución acumulada de deuda y la fuga de capitales durante la gestión de Cambiemos, que alcanza valores similares a fines de 2019.se refirió a las declaraciones de Macri sobre el FMI: "Yo tomé una decisión de la cual no me arrepiento que fue aceptar la ayuda del mundo, porque el Fondo representa al mundo", dijo el exmandatario.En tanto, la economista señaló: "El FMI juega un rol para evitar que los países subdesarrollados den un salto al desarrollo. Pide ajuste sin variantes.".Y agregó: "Fue un, como bien lo reconoció (Macri) en la CNN", junto a un fragmento de video del líder de Juntos por el Cambio donde expresa que desde el Fondo "decidieron apoyarme" de cara a las elecciones de 2019, donde no logró la reelección presidencial.. El acuerdo de Facilidades Extendidas equivale a la deuda que su gobierno tomó. El acuerdo consiste en 11 desembolsos entre marzo 2022 y septiembre de 2024, cuando se produce el empalme entre la suma de deuda heredada a diciembre 2019 -de Macri- y el total desembolsos del Fondo entre 2022 y 2024: 31.900 millones de DEGS", continuó la precandidata a diputada.Y señaló que "quizás Macri se confunde con la capitalización del FMI que hizo (Kristalina) Georgieva en pandemia. Con ello, Argentina abonó 3 pagos (sept 21, dic 21 y ene 22), lo que fue devuelto por el FMI en forma de DEGS en marzo de 2022".Strada compartió un gráfico de columnas que muestra los vencimientos de deuda pública bruta en moneda extranjera al 30 de septiembre de 2021: "Estos son los vencimientos que supuestamente Argentina "podía pagar" con el Stand By de Macri en tan solo 3 años: USD 18,9 mil millones en 2022, USD 19,1 mil millones en 2023 y USD 4,8 mil millones en 2024".Y apuntó: "¿Por qué no le cuenta Macri a los argentinos que para aprobar el préstamo del FMI incurrió en violación de la Ley de Administración Financiera y ello fue denunciado por la Auditoria General de la Nación?".También se refirió a las declaraciones del exmandatario sobre "la confiscación y expropiación de YPF", que Macri consideró "el negocio más oscuro de la historia de Argentina, que le va a costar más de 10 mil millones de dólares. Encima, detuvieron el envión del desarrollo petrolero porque esa maniobra demoró Vaca Muerta".. Es exactamente al revés: la estatización la que permitió el desarrollo no convencional. YPF pagó el costo de la curva de aprendizaje que las empresas privadas no hacían. Hoy YPF impulsa Palermo Aike", expresó Strada.Y cuestionó: "¿Le preocupa el costo del juicio? ¿Hizo la estimación de lo que significa para Argentina e YPF las reservas y recursos en Vaca Muerta?", junto a una imagen que muestra los beneficios alcanzados a través de reservas de gas natural, de petróleo y otras cuestiones."A contramano de lo que algunos suelen mencionar respecto de la ineficiencia aparente de las empresas con participación estatal, los resultados muestran otra cosa", marcó y detalló que aumentó la producción "casi 8% en barriles entre 2020 y 2022", hubo "ganancias e inversión récord", mayores reservas, con un "11% de incremento", bajó el desendeudamiento en "1000 millones entre 2019 y 2022", y "mayor eficiencia operacional"."¿Qué hizo Macri durante su gestión? Implementó la resolución 46/2017,, invirtiendo año tras año. ¿El resultado? Una caída de 11% de barriles equivalentes entre 2015/19", criticó Strada.Finalmente, respecto a Aerolíneas Argentinas, Macri lo consideró "" y dijo que "el Estado no tiene que estar en un lugar que no es necesario y donde el privado lo hace bien"."Hay 48 inter-tramos que conectan provincias. En 40 está solo AR.", señaló la economista .Y detalló que "luego del empeoramiento patrimonial que sufrió el gobierno de Macri", junto a un gráfico que sustenta los datos dados."Por último, ¿? La empresa, año en que la relación fue positiva. Los datos son del Informe de Gestión 2022", completó y adjuntó una imagen con información al respecto.