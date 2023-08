Rodríguez Larreta y Frigerio encabezaron un acto en Paraná

Foto: Hernán Saravia.

El diputado nacional y precandidato a gobernador por el PRO en Entre Ríos,, realizó un cierre de campaña en Paraná, donde afirmó que llega "un cambio en todo el país" y llamó a votar en las PASO del domingo como "grito de libertad"., acompañaron a Frigerio en la Plaza de las Colectividades de Paraná."El domingo si nos acompañan se viene un cambio de libertad para que cada uno se exprese como quiera y eso no traiga consecuencias", dijo Frigerio, y en una plazoleta que no llegó a completarse ni en la mitad apuntó a "amenazas" del oficialismo.el legislador nacional.Para Frigerio, el próximo domingo "se viene un cambio en todo el país, es lo que se siente en todas las provincias porque la gente está harta" y apuntó a un país "con trabajo, mérito, esfuerzo; cultura del orden, educación y seguridad".En ese marco, señaló que "en las provincias está yendo cada vez menos gente a votar", por lo que convocó a sufragar para "ser protagonistas de un cambio que permita un futuro distinto, y demostrar de qué estamos hechos los entrerrianos".Entre Ríos "está detenida de tiempo, es la hija menor y hermana pobre de toda esta Pampa húmeda", aseguró Larreta, quien dijo que la provincia "tiene todo el potencial para ser el motor de la Argentina".Asimismo, sostuvo que Frigerio "es un tipo con experiencia que conoce la provincia" y tiene propuestas "junto con todo el sector productivo".Según el precandidato presidencial, en todas las provincias "la gente quiere el cambio y ganarle al kirchnerismo, derrotar la inflación y recuperar un salario digno".En cambio, mencionó que en su campaña trató de "contar a los argentinos cómo vamos a mejorar la vida en seguridad, trabajo, educación pública, producción, y empleo", y dijo que después del domingo buscarán "todos juntos ponerle fin al gobierno kirchnerista después de tantos años"., y remarcó que las provincias de Santa Fe y Entre Ríos "se pintarán de amarillo como San Luis, San Juan, Chubut y Chaco".También participaron del acto dirigentes locales y provinciales, tanto del PRO, como de la UCR y de sectores peronistas de Juntos por Entre Ríos.Un rato antes, el jefe de Gobierno porteño recorrió el congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en Rosario, Santa Fe.La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich decidió finalmente no realizar el acto de cierre de campaña que tenía previsto para en Córdoba, pero encabezó una conferencia de prensa y estuvo un rato en el escenario."Yo sé el esfuerzo que han hecho viniendo de muchos pueblos y ciudades de Córdoba, lejos de aquí", dijo la dirigente al subir al escenario de la Plaza de la Música en barrio Alberdi, recinto repleto de dirigentes y militantes locales.En su breve discurso, dijo: "Voy a hacer todo, todo lo que esté a mi alcance para que Córdoba y Argentina tengamos un futuro distinto, gracias, disculpen este momento y vamos todos por tener un país con justicia, con ley, un país justo, y donde no asesinen a los chicos. Gracias".Previamente, la referente de JxC dio una conferencia de prensa acompañada de su precandidato a vicepresidente, Luis Petri, en la cual dijo: "Vinimos igual porque nos parecía importante no fallarles a los cordobeses".En referencia al crimen que conmocionó al paísy por el cual los principales precandidatos dieron de baja sus actos previstos, dijo que Morena Domínguez "iba al colegio con su mochila y la asesinaron, así como asesinaron a Joaquín en el festival de la Doma (en enero de este año), así como asesinaron a Blás Correas (octubre de 2020), o a Joaquín Sperani (julio de 2023), todos chicos", detallando hechos acontecidos en Córdoba."Estamos realmente muy conmovidos con que la Argentina sea un país que asesina tanto a sus hijos y en esa circunstancias, estamos con la voluntad de hablar de este tema", reiteró.Antes, Bullrich y el postulante a gobernador bonaerense por su espacio, Néstor Grindetti, decidieron suspender el acto central de cierre de campaña que iban a realizar mañana en el microestadio de Lanús.