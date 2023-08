Asesinaron a Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano

Fernando Villavicencio. Foto: AFP

El momento del ataque

El candidato a la presidencia de Ecuador por el Movimiento Construye, el exasambleísta Fernando Villavicencio, fue asesinado este miércoles a tiros por sicarios durante un acto en una escuela del norte de Quito., que fue anunciado por el ministro del Interior, Juan Zapata, y rápidamente reportado por medios capitalinos.ofreció a los postulantes.El diario digital Primicias detalló que la línea de emergencia de la Policía recibió alrededor de las 18.20 (20.20 en la Argentina) un alerta por una balacera en Quito., y Villavicencio fue trasladado a la Clínica de la Mujer, pero murió en el lugar.Según los primeros informes, hubo otros heridos durante el atentado a Villavicencio.La Policía hizo un barrido por la zona para descartar la presencia de explosivos y cerró de inmediato el tránsito.“Nuestro más sentido pésame y profunda solidaridad con los seres queridos de Fernando Villavicencio. Qué Dios lo guarde en su gloria”, publicó enseguida el también candidato presidencial y exvice Otto Sonnenholzner.“Este hecho no quedará en la impunidad, Ecuador no merece una muerte más; es momento de unirnos y recuperar la Paz”, agregó Pérez.Periodista, fundador de la organización indígena Pachakutik en 1995, llegó a la Asamblea Nacional (AN, parlamento) en 2021 como candidato del Movimiento Honestidad.Cuando el presidente Guillermo Lasso dispuso la llamada “muerte cruzada”, que obligaba a elecciones presidenciales, fue de los primeros en conformar una alianza para ser candidato.Pese a que estaba amenazado, el Consejo Nacional Electoral y el ministro Zapata confirmaron esta misma semana que era el único aspirante presidencial sin custodia.