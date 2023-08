Grabois pidió justicia por Morena y acuso a Kravetz de montar "un show que ofende el duelo"

Foto: Prensa UxP.

El asesinato de Morena de 11 años conmueve al país y a nosotros en particular porque su papá, Hugo, es nuestro compañero, integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos y se desempeña como operario en una de las cooperativas de reciclado que fundamos e integra el sistema mixto… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 9, 2023

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois pidió este miércoles justicia por el crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años que falleció en Lanús tras un ataque de motochorros, y apuntó contra el jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del distrito, Diego Kravetz, quien, dijo, "lejos de asumir sus responsabilidades" fue a "pasearse por los medios" y comunicar "noticias falsas".En un comunicado difundido en redes sociales, Grabois criticó al gobierno de Lanús, a cargo del precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, a quien responsabilizó de no "asumir sus responsabilidades"., enfatizó el dirigente de Patria Grande.Y los acusó de "detener personas a mansalva" y montar unTambién acusó al oficialismo municipal de "tergiversar" e "invertir" responsabilidades y utilizar "el dolor ajeno" para beneficiar su postura.El precandidato de UxP repudió las acusaciones hechas por el precandidato a intendente de Lanús Kravetz contra la diputada nacional y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Natalia Zaracho , a quien acusó de "defender" a un joven de 14 años que no participó del crimen.marcó.Y señaló que "la acusan de “defender” a un pibe de 14 años que no participó del crimen de Morena, pero que, aparte, ellos, como Estado, deberían haber rescatado de la droga. La gente sabe bien quiénes son los responsables".En ese sentido, consideró que "el accionar criminal de los individuos que participaron en el hecho está íntimamente vinculado al flagelo de la droga y la complicidad policial con el delito que arruina la vida de cientos de miles de personas en todo el país desde hace décadas"., denunció Grabois.Y criticó a "los jueces y fiscales" que "cuando no están bajo los reflectores actúan con negligencia criminal" porque no "procuran la reinserción de quienes delinquen, sino que los meten en lugares mugrosos y hacinados"."En el caso de los menores de edad perdidos en las adicciones, hacen caso omiso a los gritos desesperados de las familias y las organizaciones barriales para que se otorguen las llamadas medidas de coacción que permitan su internación y desintoxicación", añadió.El abogado y dirigente social también comentó que el padre de Morena Domínguez forma parte de una de las cooperativas de reciclado del MTE en la Ciudad de Buenos Aires.estacó.El dirigente social enfatizó: "Nosotros siempre hemos puesto la cara por nuestros hermanos de los barrios humildes, por los trabajadores cooperativistas y sus familias. Lo hacemos una vez más, sin especular, porque todos somos uno".También, se expresó sobre la negligencia en materia de seguridad en los barrios populares y resaltó que esta muerte "podría haberse evitado".detalló.Por último llamó a "rearmar nuestra vida en común. El enemigo es la crueldad, la negación de la dignidad y la vida de los demás. Incluso de una niña de once años".