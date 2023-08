Conmocionado por el asesinato de Morena, Kicillof reclamó "celeridad y justicia"

Axel Kicillof /Foto: Horacio Culaciatti

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que este miércoles "" y que está "conmocionado" por el asesinato de Morena Domínguez, la niña de 11 años arrastrada por motochorros que le quisieron robar cerca de su escuela en Lanús, y"."Es un día muy doloroso, muy trágico lo que pasó;", indicó Kicillof durante una entrevista con Radio 10.El gobernador indicó que desde que se enteró del fallecimiento de la niña"Se actuó coordinadamente", indicó y detalló que, Educación, Justicia dey la cartera de Seguridad de".En este sentido, indicó que a lo largo del día, Sergio Bierni, quien le comunicó que se "identificó a los responsables directos de la acción"."Hay que dejar actuar a la justicia porque la policía es auxiliar de la justicia, y la fiscal decidió las detenciones", precisó, y confirmó que las personas detenidas "son dos mayores de 25 y 33 años"Pidió que ", quey desde que ocurrió estamos con el tema, por eso", explicó Kicillof, y reiteró: "".Además, indicó que se comunicó con el intendente en uso de licencia y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, "para coordinar las acciones""Hablamos perfectamente y nos pusimos a disposición del municipio para lo que hiciera falta", señaló al ser consultado sobre la conversación. Agregó que Grindetti "se mostró colaborativo, no es momento de intentar sacar un provecho político"En esa línea, indicó que "" y manifestó que "".Además, sostuvo que "ante una situación como esta no voy a hablar de estos temas con consignas facilistas. Necesitamos la justicia actúe con celeridad; es lo que vengo diciendo hace tiempo y hoy lo pide la familia".