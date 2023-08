Cultura

09-08-2023 19:59 - A los 76 años

Murió Jamie Reid, autor de las míticas tapas de los discos de los Sex Pistols

El artista y diseñador gráfico británico fue el creador del logo del grupo musical de Sid Vicious y de portadas de álbumes históricas como "Never Mind the Bollocks", "Here´s the Sex Pistols" y "God Save The Queen".