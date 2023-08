Peritos complicaron la situación del acusado por el femicidio de Natalí Rodríguez

Sebastián Calvo confesó en la comisaría de oriente que había estrangulado a su mujer / Foto: Horacio Culaciatti.

Una médica psiquiatra complicó este miércoles en un juicio por jurados la situación del único acusado de haber estrangulado a su expareja en marzo de 2022 en una vivienda de la localidad bonaerense de Oriente, partido de General Dorrego, al asegurar que, según el peritaje al que fue sometido, no actuó bajo "emoción violenta", tal como lo asegura la defensa.Se trata de la perito del Poder Judicial de Bahía Blanca Miriam Montes de Oca, quien declaró en la tercera audiencia del juicio por jurados que tiene como imputado a, de 34 años, por el "homicidio calificado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género" en perjuicio de, el cual tiene previsto la pena de prisión perpetua.Ante el juez Eduardo d'Empaire, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Bahía Blanca y frente al jurado popular integrado por 12 ciudadanos populares, la médica psiquiatra aseguró que"t, donde hay un agente externo que actúa sobre la persona pero tiene que ser sorprendente. Eso ocasiona que la persona reaccione de forma inmediata".La testigo rechazó la hipótesis de que Calvo haya actuado bajo "emoción violenta", como sostiene la defensa: "Yo digo lo contrario. El desencadenante es inherente a su personalidad, esta situación lo termina descontrolando y emerge la cuestión de agresividad, donde termina agrediendo a la víctima".Ademas, precisó que Calvo tiene "unadonde predomina todo lo que es negación y represión", y agregó que es "una persona muy dependiente afectivamente".Según la perito, el presunto femicida "no aceptaba la separación por la dependencia que tenía" y agregó que "comprendía lo que es licito e ilícito, lo que está bien y lo que está mal y, en consecuencia, puede dirigir y comprender lo que estaba haciendo".Por otra parte, el perito psicólogo Julio Tapia declaró que durante las entrevistas que mantuvo con el acusado, éste manifestó que no recordaba lo que había ocurrido el día del hecho y que eSe espera que durante el resto de la jornada continúen con la declaración de testigos y finalmente el juez ordene un cuarto intermedio hasta mañana jueves, cuando se realizarán los alegatos y el jurado popular deberá dar un veredicto.El crimen de Rodríguez se conoció el 15 de marzo de 2022, cuando Calvo se presentó espontáneamente en la subcomisaría de la localidad de Oriente, ubicada a unos 85 kilómetros de Coronel Dorrego y confesó que había estrangulado a su mujer.Ante esa confesión, el personal se dirigió a la vivienda ubicada en calle Mitre al 400 de la mencionada localidad bonaerense, donde encontró a la mujer con presuntos signos de estrangulamiento.Según fuentes judiciales, el acusado se negó a declarar luego ante la Justicia cuando fue indagado y, desde entonces, no volvió a explicar qué fue lo que pasó.Tras el hallazgo y a pedido de la Justicia, Calvo quedó detenido y, en estos momentos, permanece alojado en la Unidad Penitenciaria 4 de Bahía Blanca.