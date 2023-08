1821, el año en que Buenos Aires implementó el voto (casi) universal

Bernardino Rivadavia, el ministro que impulsó el voto universal. /Foto: Wikipedia.

El gobernador Martín Rodríguez asumió después de la crisis del día de los tres gobernadores y buscaba legitimidad. /Foto: Wikipedia.

Por la misma época en Francia y el Reino Unido solo los propietarios tenían derecho a votar mientras que en América Latina no podían hacerlo los analfabetos.

Hace más de 200 años los representantes de la provincia de Buenos Aires gestaron una norma de avanzada en toda América Latina. Se trata de la Ley Electoral, aprobada el 14 de agosto de 1821 durante el gobierno de Martín Rodríguez por impulso de su ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia. Buscaba garantizar lo que muchos años más tarde“La reforma electoral de 1821 fue parte de varias reformas, conocidas como reformas rivadavianas, que buscaron consolidar la institucionalidad y la legitimidad de la Provincia de Buenos Aires como estado autónomo e independiente luego de la caída del poder central (el Directorio y el Congreso General) en 1820”, recuerdaEl especialista precisa que la norma estableció el voto directo de representantes, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, incluso con los diputados para el Congreso de Tucumán, que se elegían de modo indirecto (es decir votando electores).Pero. Según la norma podían votar “todos los hombres libres mayores de 20 años. Hasta entonces, como repasa el historiador en un trabajo sobre el tema , votaban los mayores de 25, pero además quedaban afuera quienes fuesen domésticos asalariados, artesanos o peones, o, los que simplemente no tuviesen una propiedad o un oficio lucrativo o fuesen analfabetos. “-apunta el especialista- En mis investigaciones he encontrado que no hubo limitaciones al voto. Incluso encontré personas que en el pasado habían sido calificados como indios, negros o esclavos (en los padrones de la época) que luego los encontré votando”.A la hora de justificar esta democratización de la elección,y por eso impulsaba la soberanía popular.“Necesitaban contar con elecciones concurridas y masivas”, sintetiza y apunta una curiosidad: la forma de votar era mediante el voto cantado. “La mesa electoral anotaba el nombre del votante y la persona (o personas, según el caso) a las cuales votaba. Por ello mismo, al tener varias de estas listas conservadas en los archivos, podemos hacer un seguimiento nominal de los votantes.”, sintetiza Galimberti.El voto universal rigió en la provincia hasta la unificación del territorio nacional. Aunque la Constitución de 1853 no regula los mecanismos de sufragio en 1857 el Congreso de la Confederación sancionó la ley 140, inspirada en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que imponía el voto calificado. ". La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio", argumentaba el gran jurista.