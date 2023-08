El fiscal de un juicio por abuso sería "el mejor defensor que tuvo el imputado"

Se trata del juicio a P.G. que comenzó el jueves 3 de agosto. Foto: Alejandro Santa Cruz.

El médico psiquiatra, experto en violencia de género y masculinidades, Enrique Stola, afirmó que el fiscal Jorge Bettini Sansoni fue el "mejor defensor del acusado" luego de declarar en la quinta audiencia del juicio donde el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora juzga a un médico obstetra y ginecólogo acusado de abuso sexual agravado contra sus dos hijos menores."Preguntaba muy confusamente, los jueces le pedían que aclarara. Fue una tortura la torpeza de este 'defensor'", dijo este miércoles a Télam Stola, quien unas horas después de hacer su declaración este martes de forma virtual en el juicio, realizó un descargo a través de sus redes sociales, donde aseguró que "no hubo en este episodio mejor defensor del imputado que el Sr. Fiscal".Se trata del juicio a P.G. que comenzó el jueves pasado y se desarrollará hasta este viernes en la sede judicial ubicada en Camino Presidente Domingo Perón y Larroque, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, con un Tribunal compuesto por Marcelo Hugo Dellature, Mauricio Salvador Blanco y Luis Miguel Gabián.El médico psiquiatra explicó que Bettini Sansoni "hizo énfasis en defender un espantoso informe pericial", realizado en Lomas de Zamora en septiembre de 2013 que califica a Andrea Vázquez, la madre de los hijos del acusado, de "psicópata"."Hace todo un desarrollo que es fundamentalmente lacaniano, de la derecha lacaniana, de esos sectores conservadores sin perspectiva de género. Yo cuestioné todo esto, pero quien me interrogaba insistía permanentemente", relató Stola.También en su declaración, el profesional le indicó al fiscal que "cinco días más tarde (a ese informe) hay una pericia psiquiátrica donde la psiquiatra llega a otra conclusión, en términos piscoanalíticos, que es una personalidad neurótica, es decir, una personalidad normal"."Mi gran sorpresa fue cuando a la media hora de ya haber declarado me entero que quien oficiaba en la práctica de defensor de ese informe ¡era el fiscal! Ni siquiera tuvo la objetividad de tomar los dos informes. Me pareció espantoso. La verdad que fue el mejor defensor que tuvo el imputado", resaltó el especialista.Sobre el tribunal, sin embargo, consideró que fue "muy sensato" y le resultó "amable, poniendo límites, pidiéndole aclaraciones al fiscal, aclarándole que yo ya había respondido preguntas".La especialista consultora en Medicina Legal y profesora Virginia Creimer, quien fue citada por la fiscalía como perita de parte para declarar, realizó junto a la doctora Rosana Corazza un informe médico donde evidenciaron "lesiones múltiples compatibles con abuso sexual crónico", en el marco de esta causa. En diálogo con Télam, también Creimer advirtió sobre el accionar del fiscal durante su declaración."Me empezó a preguntar con una falta de conocimiento brutal, tratando de romper mis informes y el que habíamos hecho con la perita oficial de una manera violenta y burda. Me acusaba de no haber tomado medidas que son inherentes a los fiscales, no a los peritos, desconociendo incluso el contenido de los artículos que me citaba", compartió la médica con Télam."Una y otra vez trató de desacreditarme y de arrojar confusión sobre mi actuación y la de la perita oficial", agregó.A través del expediente 6866-D-2022, las diputadas nacionales Mónica Macha, María Rosa Martínez y Natalia Souto expresaron en diciembre de 2022 una "profunda preocupación" por una solicitud realizada por el fiscal Bettini Sansoni, en el marco de la causa que está en juicio, donde pidió la excarcelación del imputado P.G."La solicitud del mencionado Agente Fiscal (que ha sido recusado por la parte denunciante, por considerar que su obrar en la causa ha carecido manifiestamente de imparcialidad) se encuentra reñida con el derecho aplicable y carece de razonabilidad, porque el fiscal es el representante del Estado, que debe cumplir con la debida diligencia reforzada", expresaba el proyecto de resolución.Además, las legisladoras advirtieron que de hacerse efectiva la excarcelación "resulta evidente que se pondría en peligro a quienes han denunciado delitos gravísimos por parte del imputado, los que quedarían en una mayor situación de indefensión, con el agravante de que una de las víctimas es menor de edad".Télam intentó comunicarse con Bettini Sansoni, pero no obtuvo respuesta de la fiscalía.