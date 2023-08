Darán a conocer el veredicto por el crimen de un militante durante la dictadura

Juicio de lesa humnaidad, crimen de Horacio Benavides.

Los imputados

Juan Martin Nogueira, Fiscal en la causa del militante asesinado en 1973.

Gonzalo Miranda, fiscal general

El pedido de la defensa

Rodrigo Cano, abogado querellante de la familia Benavides.

Abogado de la familia Benavides

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata dará a conocer el próximo miércoles 23 de agosto el veredicto en el juicio en el que un exministro y dos expolicías están acusados por el crimen de Horacio "Chupete" Benavides, estudiante de abogacía y militante peronista asesinado durante la última dictadura militar.Benavides militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) -una agrupación de superficie de la organización Montoneros- y(UNLP), donde fueEl militante, de 22 años, que además trabajaba en el Departamento de Transmisión Gratuita de Bienes, dependiente del Ministerio de Economía bonaerense,Por el crimen están imputados losy elLostambién estaban imputados en el hecho peromientras queDurante la jornada de este miércoles, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, integrado por Enrique Méndez Signori, Nelson Jarazo y José Antonio Michilini, escuchó lasy posteriormente anunció el paso de unEn esa audiencia, los tres imputados tendrán derecho a sus últimas palabras y posteriormente el Tribunal pasará a deliberar para luego dar su veredicto.Al alegar semanas atrás laintegrada por Hernán Schapiro, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira,para los expolicías Walter Omar Ale y Juan Nazareno Risso como autores directos del crimen y pidió la misma pena para el exministro Jaime Lamont Smart, como autor mediato del crimen., calificó en esa oportunidad el fiscal Gonzalo Miranda al iniciar el alegato.El fiscal Nogueira se ocupó de enmarcar el crimen de Benavides"Cualquiera que apareciese como disidente a ese esquema podía ser secuestrado, perseguido, alojado en centros clandestinos, torturado, asesinado, todo eso en la lógica del plan de desaparición", graficó y remarcó que "se persiguió a un grupo de estudiantes de Derecho que militaban en la Facultad y en otros ámbitos".Para la fiscalía ", se perpetró contra un grupo particular de habitantes en. En ese sentido decimos que se trató de un genocidio reorganizador".ElGastón Barreiro,bajo ely solicitó queporque esa imputación "no incluye la eliminación de un grupo político".En la jornada de juicio de este miércoles,realizó la réplica al alegato de la defensa al argumentar y detallar las normas internacionales quey detalló el carácter dede los mismos., cuestionó el argumento de la defensa al señalar que no hubo pruebas contras los dos expolicías.Cada testigo, cada evidencia, es un paso hacia la verdad, hacia la curación de una Nación que lleva las cicatrices de su historia", expresó el letrado.Sostuvo que "como sociedad estamos comprometidos con la construcción de un país comprometido con la verdad y la justicia"."El fallo que emanará de este Tribunal no sólo dictaminará la cupabilidad o inocencia de los acusados. Será un compromiso con la memoria de los que ya no están y el futuro de las generaciones que vienen", aseveró.Asimismo, reclamó "por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y todos los que luchan por la justicia", un "y que envíe un mensaje claro y contundente: en la Argentina la justicia prevalecerá sobre la impunidad, la memoria sobre el olvido y la humanidad sobre la brutalidad"."Gracias señores jueces por su compromiso con la verdad y la justicia, que esta sala sea el espacio de una reflexión profunda y faro de esperanza para los que anhelan un mundo donde los horrores del pasado no se repitan nunca más", concluyó.