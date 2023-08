Por una ola de violencia política, un municipio ecuatoriano dispone el teletrabajo

Policías ecuatorianos / Foto: AFP

Informamos a la ciudadanía. pic.twitter.com/sYeqXBcH8N — Gobierno Municipal de Durán (@GobiernodeDuran) August 9, 2023

En el texto difundido, el Gobierno local insta a la Presidencia del Ecuador a que les brinde el "resguardo de fuerza pública permanente" en los exteriores de sus instalaciones.

Agustín Intriago / Foto Twitter @agustinintriago.

En 2022 se contabilizaron en el país más de 4.500 muertes violentas y en los primeros seis meses de este año sumaron 3.568.

Siete de los ocho candidatos a la Presidencia ya tienen seguridad, y solo el exvice Otto Sonnenholzner, de la alianza Actuemos, no anda con custodia, aunque el ministerio instó a que la tenga hasta el día de la compulsa.

El Gobierno municipal de Durán, ubicado en la provincia suroriental ecuatoriana de Guayas, una de las más violentas del país,, en medio de amenazas y hechos violentos contra sus funcionarios, y a 11 días de las elecciones generales en las que"Hemos tomado la decisión de enviar a teletrabajo, p", indicó el municipio en un comunicado oficial difundido en Twitter por el alcalde,Luis Chonillo.Chonilloen el cual murieron dos de sus acompañantes de seguridad y, en días recientes, fue asesinado el director de Terrenos del Municipio de Durán cuando salía de su trabajo, en un hecho donde murieron otras tres personas, de las cuales dos eran policías.En un comunicado anterior, el alcalde Chonillo había denunciado que a los Gobiernos seccionales"sin tener las competencias y mucho menos los recursos necesarios para la seguridad ciudadana", reseñó la agencia de noticias Sputnik.A fines de julio, el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Patricio Maldonado, solicitó al presidente, Guillermo Lasso, convocar a una reunión urgente para analizar el modelo de seguridad que aplica el Gobierno yEl dirigente de la AME reclamó que las autoridades electas por voto popular no cuentan con protección y ya no pueden ejercer sus funciones por temor.De enero de 2022 a fines de julio de 2023,Ecuador registró 25 asesinatos de políticos y 31 atentados contra estos, según reportó el periódico local El Universo.El 23 de julio fue asesinado El alcalde de la costera ciudad de Manta en Ecuador, Agustín Intriago.En medio de este creciente escenario de violencia, ly designar a los integrantes de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), luego de que el presidente apelara a la figura constitucional de "muerte cruzada" , para evitar ser destituido por el Parlamento por acusaciones de corrupción.Lasso dijo que tomó la decisión "", una de las causales contempladas en la Constitución.La "muerte cruzada" determina la disolución del parlamento y la fijación de nuevos comicios generales por parte de las autoridades electorales, además de que le permite al presidente gobernar por decreto.De cara a los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Policía y el Ministerio del Interior de Ecuador presentaron ayer un avance del plan de seguridad, que incluye uy el despliegue de 59.000 agentes en todo el país.Este plan busca “tener un trabajo coordinado entre las instituciones, para asegurar que no haya problemas o incidentes”, explicó la presidenta del CNE, Diana Atamaint.El ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró quea las asambleas regionales de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Cañar. Todos ya tienen seguridad policial, consignó el diario digital Primicias.