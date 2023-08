Perros de Chile y un socorrista de Neuquén se suman a la búsqueda del aventurero fueguino

Torres lleva un intercomunicador satelital (del tipo Inreach) que se prendió por última vez el 20 de julio.

Península Mitre, sureste de la provincia de Tierra del Fuego / Foto: archivo Cristian Urrutia.

Detalles del caso

La familia de Elio Torres, el aventurero desaparecido en Península Mitre, en el sureste de la provincia de Tierra del Fuego, contactó a una asociación de perros expertos en búsqueda y rescate del sur de Chile y a un socorrista profesional de Neuquén para sumarlos al operativo que intenta dar con el hombre que inició una travesía en solitario hace 25 días, por el lugar considerado como “uno de los más inhóspitos del mundo”.En diálogo con Télam, Manuela Lefipán, la esposa de Torres, informó que ya se encuentran en la ciudad de Ushuaia representantes del”, procedentes de la ciudad de Punta Arenas, Chile.La Organización No Gubernamental (ONG) posee perros entrenados en rescate que ya protagonizaron el hallazgo de personas extraviadas en diferentes senderos y zonas de montaña del país trasandino.Por su parte, Lefipán también confirmó la, que además de ser enfermero posee formación militar y es experto en rescates y búsqueda de personas en zonas de difícil acceso.Zúñiga se capacitó con “Los Topos”, un grupo de búsqueda y rescate de México y en el Centro Internacional de Medicina Táctica Emergencias y Desastres de Colombia, entre otros organismos.“También. Nos están pidiendo muchos requisitos, currículum, antecedentes. Es todo muy burocrático y necesitamos agilizar los tiempos”, sostuvo Lefipán.La esposa del abogado de 42 años que el 16 de julio emprendió una travesía desde la estancia María Luisa, sobre la costa atlántica fueguina, participó este martes de unque no arrojó ningún resultado y que debió interrumpirse debido a la alta nubosidad.Asimismo,, y cuestiona que las autoridades se niegan a pedir “más helicópteros a provincias vecinas, y el ingreso de drones”.Por su parte, la, explicó en declaraciones oficiales que la búsqueda está coordinada por especialistas de “las más importantes fuerzas de seguridad de la provincia y del país” y que agregar otras personas podría resultar “de extrema peligrosidad”.“No podemos sumar más riesgos a los que ya se enfrentan los equipos abocados a encontrar a Elio, en un lugar que es agreste, de difícil acceso y de alta complejidad”, indicó la funcionaria.Por eso, mencionó que los pedidos para incorporar voluntarios deben ser “individuales” y “se tiene que evaluar la idoneidad necesaria para recorrer el área, si cuentan con el equipamiento adecuado para enfrentar las bajas temperaturas y las características del suelo, y si disponen de los equipos de comunicación”.Además, la ministra pidió contemplar que los expertos que están en el área de búsqueda “atraviesan situaciones muy complicadas” y que “incluso algunos de ellos no pudieron ser devueltos a la ciudad hasta varios días después de lo previsto, debido al clima complejo del lugar”.Elio Torres, padre de dos hijos pequeños y residente en la ciudad fueguina de Río Grande, emprendió un, que incluye caminar por turbales, cruzar ríos caudalosos, subir y bajar montañas, rodear acantilados y enfrentarse a las severas condiciones climáticas de la zona, caracterizadas por el hielo y la nieve en invierno.Torresque le permite enviar mensajes predeterminados o mails desde cualquier lugar, sin necesidad de contar con señal telefónica, y quecada vez que se lo enciende.El último punto de localización del caminante fue informado el jueves 20 de julio, y desde entonces el aparato no volvió a prenderse.Pese a ello, desde su entorno insisten en que el hombre pudo haberse refugiado en una zona boscosa y alejada de la costa, lo que dificultaría su búsqueda y explicaría por qué no hay rastros de su paso por los refugios más conocidos de Península Mitre.