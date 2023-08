Referentes feministas e indígenas reclamaron contra la reforma constitucional de Jujuy

Yasacama expresó la solidaridad "desde el movimiento indígena ecuatoriano con nuestros hermanos y hermanas de Jujuy" / Foto: Victoria Gesualdi.

Loncon: "Los estados están llamados a incorporar los derechos de las naciones originarias en sus constituciones" / Foto: Victoria Gesualdi.

Dora Barrancos también participó del encuentro / Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

Referentes feministas y del movimiento indígena locales e internacionales exigieron este miércoles que sea escuchado el reclamo del pueblo jujeño contra la reforma de la Constitución provincial y reivindicaron la lucha que sostienen las naciones originarias, a la que consideraron como “la más justa de este siglo”, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.Así lo hicieron durante un encuentro realizado en la sede de la organización Católicas por el Derecho a Decidir del que participaron mujeres integrantes del Tercer Malón de la Paz junto a las referentes indígenas Elisa Loncon, ex presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, y Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), entre otras.“Estamos acá para. La lucha de las naciones originarias es la lucha más justa que existe porque se trata de defender los territorios, de mantener los sistemas de producción que permiten educar a los niños, alimentar a todas las generaciones y defender la naturaleza”, sostuvo Loncon en diálogo con Télam.“En ese contexto, los estados están llamados a incorporar los derechos de las naciones originarias en sus constituciones. Necesitamos que sean respetados en sus derechos que ya están reconocidos a nivel internacional", agregó la referente chilena.Respecto a la, Loncon aseveró que "el Estado provincial reaccionó con una política racista colonial en contra de las naciones originarias y está”.“El camino que tenemos los pueblos es el camino de diálogo con las fuerzas progresistas, con los movimientos sociales, con los movimientos feministas, porque se trata de defender la dignidad y la existencia de los pueblos, para entrar en una relación de respeto de igual a igual entre pueblos con estados", manifestó al respecto.Por su parte, Yasacama expresó la solidaridad "desde el movimiento indígena ecuatoriano con nuestros hermanos y hermanas de Jujuy, que están reivindicando sus propios derechos para que no quiten el agua y el territorio, que es nuestro hábitat"., con la finalidad de buscar mejores días para los pueblos y nacionalidades y el respeto a los derechos", aseguró la referente.Y continuó: "Estamos aquí las mujeres, uniendo las fuerzas posibles para poder tener un mundo de paz, un mundo que sea igualitario y en el que no haya tanta discriminación".De la conferencia participaron también mujeres integrantes del, conformado por alrededor de diez pueblos originarios de Jujuy, desde dondehasta obtener una respuesta de la Justicia ante la violencia institucional que se vive en Jujuy tras la reforma."Somos las voces de todas las mujeres jujeñas que dicen no a la reforma de Gerardo Morales, una reforma ilegal, violenta y sin paz. Él siempre habla de ‘la paz social’ y sólo nos trajo desgracia, dolores, hijos que quedaron sin ojos, mutilados (durante las represiones policiales), devastados", expresóEn esa línea, alertó que, donde la persecución continúa a través de “contravenciones y causas judiciales a nuestros hermanos, donde se nos acusa como delincuentes" por reclamar contra una "reforma que sólo avala multinacionales".Durante el encuentro estuvieron presentes la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, y las referentes feministas María Cristina Perceval, Dora Barrancos, Marta Alanis, Verónica Azpiroz, Mónica Menini, María Eugenia Rega Heredia y Pate Palero, entre otras, quienes convocaron a unirse en "sororidad" con las luchas que emprendieron mujeres de las naciones originarias.