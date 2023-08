Meloni defendió su impuesto a las "ganancias récord" de los bancos

Giorgia Meloni, premier italiana/ Foto: TW @GiorgiaMeloni.

Los bancos de la eurozona registraron un fuerte incremento de sus ganancias a partir de la suba de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Lay que gravará las tasas de ganancias extraordinarias de las instituciones, a las que acusó de cobrar intereses en sus operaciones que luego no reflejan en los pagos a los depositantes."El consejo de ministros ha aprobado varias medidas, la más importante es la tributación de los márgenes injustos de los bancos", dijo Meloni al destacar la medida anunciada por sorpresa a última hora del lunes, que pondrá un impuesto del 40% a las entidades que hayan ganado en 2023 un 6% más que el año anterior, o que hayan tenido ganancias más allá del 3% en 2022 en relación a 2021."Vivimos una fase complicada y la respuesta del Banco Central Europeo fue intervenir con una política de tipos de interés muy decidida. Así aumentan los precios, el costo del dinero y las hipotecas, los préstamos existentes y conduce a una contracción de la economía.", enfatizó Meloni a través de un mensaje en redes sociales, parte de su habitual boletín de gestión."Estamos registrando ganancias récord de muchas instituciones bancarias, por eso hemos intervenido con la imposición del 40% sobre la diferencia injusta en el margen de interés, o mejor dicho, la diferencia entre la cantidad de interés pasivo y activo de los bancos", argumentó la premier, en su cargo desde 2022.Según Meloni, el contexto de la decisión criticada por las instituciones financieras es que "ha habido un aumento en las tasas pasivas que los bancos han aplicado a sus clientes, similar a la que, sin embargo, deberían aumentar las tasas activas que reconocen los bancos a quienes depositan en el banco"."Sin embargo, esto no siempre ha sucedido, generando así ganancias récord para muchas instituciones bancarias", denunció.En, hubo campañas en los últimos meses para aplicar un impuesto similar al dispuesto por Meloni, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez, en, aplicó el año pasado un impuesto temporal de 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades.Lo que hará el impuesto es gravar el 40% del margen de interés neto, que es la diferencia entre lo que le paga a los ahorristas y lo que ingresa en concepto de intereses de créditos.Las, después de que el Ministerio de Economía aclarara que el impuesto no podrá superar el 0,1% del activo de cada banco.