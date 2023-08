Kicillof llamó a votar por Sergio Massa: "Lo que está en juego es la patria"

"Sergio expresa un modelo de producción y de defensa ante el FMI, lo ha demostrado. Hay que recordar, además, que al Fondo lo dejó Mauricio Macri. Sergio con su conocimiento del funcionamiento del Estado y de nuestras problemáticas pudo llevar adelante una situación muy difícil" Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó al electorado a votar por el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo, consideró que el funcionario "expresa un modelo de producción y de defensa ante el FMI" y analizó que "lo que está en juego" en los comicios de este año "es la patria".En declaraciones formuladas a El Destape Radio, el mandatario bonaerense -que buscará en octubre su reelección, acompañado en la fórmula por Verónica Magario- manifestó queal prometerle que harían "la revolución de la alegría, que no se perderían derechos; que subirían jubilaciones; que nadie iba a pagar el Impuesto a las Ganancias; que no iban a volver al FMI y que no iban a devaluar"."Fue una campaña diseñada para decir lo contrario de lo que iban a hacer. Ahora es difícil repetir la misma estafa. Gobernaron cuatro años con un programa muy regresivo de desindustrialización, de exclusión social, de endeudamiento, de primarización, de saqueo de recursos naturales y de achicamiento de las empresas como YPF", apuntó Kicillof.Y en ese sentido, el mandatario sostuvo queEn ese sentido, el gobernador reflexionó que si bien la oposición "tiene presencia predominante en los medios de comunicación hegemónicos y macristas", es necesario"Hay que bajarlo a tierra para los sectores que no se sienten satisfechos y quizá piensan en probar otra cosa. Cuando ellos dicen 'cambiar todo de raíz o ajustar' significa que van a echar empleados públicos. Son maestros, médicos y policías. Cuando dicen 'dinamitar' o 'cero obra pública' es no hacer más rutas, hospitales, centros de salud, escuelas, patrulleros o trabajos en puertos. Es al revés de lo que la gente demanda y necesita", destacó.Luego, remarcó queya que en muchos distritos "los únicos prestadores de salud son municipales o provinciales" y las grandes mayorías "no pueden pagar vouchers para acceder a la educación"., reconoció que "hay disconformidad de la gente que tiene laburo pero no le rinde el sueldo", pero resaltó que en sus recorridos por el territorio bonaerense también advierte "un enorme reconocimiento de todo lo que hizo" en estos cuatro años de gestión.Entre otras cuestiones, recordó que su administracióne hizo "obras en todos lados" y reiteró: "Falta un montón, pero estamos haciendo transformaciones muy profundas"., puntualizó el gobernador y manifestó: "Es recontra importante ir a votar en las PASO. No hay octubre sin agosto".Sostuvo, en ese tono queEl gobernador subrayó que "es importantísimo que Sergio sea presidente por lo que está en peligro frente al liberalismo explícito que propone tarifazo, apertura de importaciones y ajuste en ciencia, universidad y cultura" y planteó que"Sergio expresa un modelo de producción y de defensa ante el FMI, lo ha demostrado. Hay que recordar, además, que al Fondo lo dejó Mauricio Macri. Sergio con su conocimiento del funcionamiento del Estado y de nuestras problemáticas pudo llevar adelante una situación muy difícil", prosiguió Kicillof.Advirtió que "esta coalición es ahora más programática respecto al FMI, a los acreedores, a la derecha, a ciertos sectores de la justicia", apuntó quee indicó que se necesita "que el gobierno nacional acompañe con recursos, con obras, con una concepción general y política macroeconómica afín a la producción nacional"."UxP es la unión y lo que está en juego es la patria. No hay que dudar. No queremos que se repita ese pasado espantoso para el pueblo de la provincia y queremos poner en valor todo lo que se hizo. Queremos seguir transformando la provincia", señaló el Kicillof.A posteriori,y opinó que "no puede haber un trabajador, un comerciante, un dueño de pyme, un enfermero, un docente que deje que gane la derecha por no ir a votar".Finalmente, consultado sobre la suba del dólar de los últimos días, aseguró: "Ya nos tienen acostumbrados cuando se acerca el proceso electoral", aseveró que "ayer Macri dijo insensateces como que si gana UxP las PASO habrá batería de calamidades, por lo que es casi una confesión"., concluyó.