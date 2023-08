Expectativa por la normalización de las exportaciones tras el fin de la influenza aviar. Foto: Archivo

Los titulares de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) y del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) influenza aviar altamente patógena (IAAP) y estimaron que se comenzará a "normalizar el comercio internacional" en los "próximos 10 a 15 días"."La verdad fue un trabajo grande, una articulación público-privada en la que realmente hemos notado el compromiso de muchos productores y muchos funcionarios",, en diálogo con FM Lead.El país, a través del Senasa,, tras haber cerrado el último brote en aves comerciales, a 179 días del inicio de la emergencia sanitaria."Luego de transcurridos más de 28 días desde la finalización de las tareas de despoblamiento, que incluye la disposición final y la limpieza y desinfección de las granjas afectadas, se logró el cierre del último de los 18 brotes de IAAP en establecimientos comerciales registrados en el territorio nacional", explicó el Senasa en un comunicado.Ahora,"Hay que trabajar arduamente para que esos países que son clientes nuestros nos terminen de abrir los mercados y seguir concientizando, diciéndole a los productores que no hay que relajarse porque lo peor que podemos hacer es creer que todo está solucionado",En concreto, señaló que aún restan reabrir los mercados de China, Chile, Colombia y Perú."Algunos tienen argumentos lógicos como Chile que nos compraba productos frescos, pero otros como Perú y Colombia no tenían lógica porque compraban productos termoprocesados y deberían estar abiertos. Ahora ya no tienen el argumento que solían poner arriba de la mesa y esperamos que en los próximos 10 a 15 días se empiece a normalizar el comercio internacional", precisó.Tras lo cual,, así como el de "algunas provincias como Chubut, Neuquén y Río Negro", pese a que -se lamentó- "otras provincias no han estado a la altura de las circunstancias"."Entendemos que es la única herramienta que nos puede ayudar hoy a paliar la situación. Países de Sudamérica como Uruguay, Perú y Bolivia que han vacunado, están muy satisfechos y conformes. Vamos a seguir insistiendo en la vacunación para aves de ciclo largo, las ponedoras, hasta que no haya otra medida superadora", enfatizó Prida.Por su parte,tras la declaración del Senasa, y recomendó tomar la experiencia ganada este año para el futuro."Ha sido exitoso todo el proceso y la forma en que se manejó. Creo que lo que hemos hecho hay que documentarlo y tenerlo presente. Y también releerlo, porque en lo que escribamos tendremos las razones de los buenos resultados y también las razones de por qué se nos escapó la tortuga en algún momento", concluyó.