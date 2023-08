Bregman y del Caño recorrerán La Plata en su cierre de campaña

Foto: Pepe Mateos.

También participará del acto el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Rubén "Pollo" Sobrero.

El cierre en CABA, un recorrido por profesorados

Los precandidatos de la lista Unir y fortalecer del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) realizarán este miércoles el cierre de campaña en la Provincia de Buenos Aires y mantendrán recorridas por profesorados de la Ciudad de Buenos Aires para dar apoyo a los "reclamos educativos".Myriam Bregman, precandidata a presidente, junto a su compañero de fórmula, Nicolás del Caño, de la lista que integran el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) junto a la Izquierda Socialista (IS), encabezará el acto de cierre de campaña(ubicada en las Calles 7 y 51) de La Plata luego de realizar una recorrida por el centro platense."Nuestro mensaje a cada trabajador, a cada trabajadora y a cada joven en esta campaña es que hay que pelearla, que no es momento para resignarse. En la ciudad de La Plata y en toda la región llamamos a apoyar nuestra lista, integrada plenamente por trabajadores y trabajadoras, jóvenes, y luchadores”, afirmó Bregman en un comunicado de prensa.que fuentes partidarias destacaron como "un lugar emblemático" ya que allí esEn tanto, el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires,, participará del acto y destacó que son la lista que "plantea romper con el Fondo, dejar de pagar esa deuda usurera y fraudulenta e invertir ese dinero en salario, jubilaciones, salud, educación y vivienda".Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, el precandidato a jefe de gobierno,, la precandidata a legisladora porteña,, el precandidato a diputado nacional,, y el precandidato al Parlasur,, van a recorrer el Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González" y profesorados de la zona ante los "reclamos educativos".La recorrida iniciará este miércoles a las 18.30 horas en Ayacucho 632que "desde el 2018, la aprobación de la UNICABA viene amenazando con el vaciamiento paulatino de los profesorados"."Este año hubo un avance importante cerrando las inscripciones de mitad de año de 11 Institutos que ofrecen el profesorado de educación inicial, profesorados de nivel medio y la carrera de Psicopedagogía que solo se ofrece de forma pública y gratuita en todo CABA en el IES N°1 "Dra. Alicia M de Justo". Las condiciones edilicias son además uno de los reclamos centrales, con problemas en ascensores, paredes, ventanas y ratas", denunciaron en un comunicado de prensa.Por su parte, D'Atri sostuvo que desde su espacio político se está "planteando unpara que haya psicólogos y psicopedagogas en todas las escuelas de la Ciudad" y subrayó que "la salud mental es un derecho, no un privilegio".Al respecto, Adaro, dirigente de Ademys, dijo: "Mientras (la ministra de Educación porteña, Soledad) Acuña habla de rejerarquizar la formación docente, estamos ante uno de los presupuestos más bajos de educación".