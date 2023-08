Massa: Larreta, Bullrich y Milei "ofrecen ajuste, represión y recorte"

Massa aseguró que no tiene preferencias a la hora de enfrentarse con "cualquiera" de ellos. Foto: Camila Godoy.

El ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa (UXP) consideró que los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, al igual que el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei,, y aseguró queen las elecciones generales del 22 de octubre."Los tres ofrecen ajuste, represión y recorte para los jubilados y el mundo del trabajo. Es igual enfrentarse a cualquiera de ellos en las generales", señaló Massa en declaraciones formuladas al canal Telefé, en un ciclo emitido pasada la medianoche de este miércoles.En tanto, el precandidato sostuvo que si bien la, la situación se ve, a la que le endilgó estar llevando adelante unaComo ejemplo de esa situación, el precandidato presidencial de Unión por la Patria mencionó la negativa de Juntos por el Cambio de tratar en el Congreso un proyecto de ley que procura "facilitar las declaraciones" de las personas que tienen cuentas en el exterior sin registrar en el país."Hoyy de saber quiénes son los argentinos que tienen cuentas no declaradas en el exterior. Con el gobierno de EEUU acordamos una transferencia automática de la información para saber quiénes son los que tienen cuentas no declaradas en ese país. Mandamos una proyecto de ley para facilitar esas declaraciones, y la oposición se negó a tratarlo", recordó Massa.En ese marco,y recordó que eso fue lo que hizo cuando se desempeñó como titular de la Cámara de Diputados -desde diciembre de 2019 hasta agosto de 2022-, cuando logró que se aprobaran "la mayoría de las leyes que necesitaba el gobierno"."Después,, aseveró el ministro de Economía y precandidato presidencial.Por otra parte, al referirse al espacio opositor, Massa recordó que Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, "una vez dijo que (el expresidente Mauricio) Macri era el más corrupto de la política argentina, que (el expresidente Carlos) Menem era el más grande de la historia, y se abrazó con (Elisa) Carrió, que la denunció luego por traición a la patria".En tanto, sobre la función que tendría la vicepresidentaen su eventual gobierno, Massa dijo que la exmandataria"La voz de una expresidenta con tantos años en el poder es importante de ser escuchada. La relación personal me permite soñarme haciendo un café semanal o quincenal con Cristina y hablando sobre todo de geopolítica, que entiende mucho", afirmó Sergio Massa.Además, en cuanto ade ministro de Economía y precandidato, Massa dijo que "esla labor en el cargo actual pero que, remarcó.Por otro lado, expresó "preocupación" por declaraciones de dirigentes de Juntos por el Cambio que plantean "ajuste" y "megacanje" porque "son experiencias que generaron la ruptura de todos los contratos, muerte y represión"."(El expresidente Fernando) De la Rúa comete el error de no hacer una salida gradual de la convertibilidad, Bullrich anuncia el recorte del 13 por ciento a jubilados, estatales y universidades y terminaron con el estallido en la calle por eso hoy me preocupa cuando hablan de ajuste o megacanje porque son experiencias que generaron la ruptura de todos los contratos, muerte y represión", sostuvo Massa.Massa respondió también que quiere ser Presidente por su "historia personal" como "primera generación de argentinos" luego de que sus padres llegaron desde Italia, lo que genera "un profundo amor por el país y por la Patria"."Cuando yo planteo la gratuidad de la universidad lo hago desde mi historia personal. Mi viejo se puso a trabajar de albañil y no terminó el colegio, y, subrayó el precandidato de Unión por la Patria.