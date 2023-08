Rusia derribó drones explosivos ucranianos que se dirigían hacia Moscú

"La defensa aérea destruyó dos vehículos aéreos no tripulados" sobre Moscú, aseguró el Ministerio de Defensa ruso.

Ataque al Ejército ucraniano

Rusia informó haber derribado este miércoles dos drones explosivos ucranianos que se dirigían a su capital, Moscú, al tiempo que un civil resultó herido por metralla tras la caída de un "objeto no identificado" en el patio de su casa en una región fronteriza con Ucrania."Se registró un. Los dos fueron abatidos por la defensa aérea", informó el, en un mensaje de Telegram.Sobianin afirmó que uno de los aparatos cayó en la zona de Domodedovo, en el sur de la ciudad, y el segundo en una autopista del oeste de Moscú.También informó de que los servicios de emergencia se desplazaron al lugar donde cayeron los drones, pero que al parecer no hubo víctimas.El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, informó que "la defensa aérea destruyó dos vehículos aéreos no tripulados" sobre Moscú y descartó que se hayan producido víctimas y daños.Se trata de al menos el tercer ataque contra Moscú en una semana, según las autoridades rusas, que derribaron drones ucranianos el domingo y el lunes.La capital rusa apenas se había visto afectada por el conflicto en Ucrania hasta una serie de ataques este año.La semana pasada, el, a menos de 200 km de Moscú.El 30 de julio, el, advirtió que la "guerra" estaba llegando a Rusia, "a sus centros simbólicos y a sus bases militares".A principios de mes, un edificio de oficinas en el principal distrito de negocios de Moscú sufrió dos ataques de drones en pocos días.En tanto, en laal caer un "objeto no identificado", informó el gobernador, Viacheslav Gladkov, citado por la agencia de noticias Europa Press."A las 07.30 se produjo una emergencia en el pueblo de Kolotilovka, distrito de Krasnoyarzhski. Según los datos preliminares, como resultado de la caída de un objeto no identificado, se incendió un pozo en el territorio de un domicilio particular. Hay una víctima: un hombre con una herida de metralla en el pie", señaló Gladkov en Telegram.El gobernador de la región fronteriza con Ucrania informó que el hombre recibió asistencia médica, aunque rechazó ser hospitalizado."Las fuerzas de seguridad están trabajando en el lugar de los hechos para aclarar el incidente", indicó.La región de Belgorod ha sido objetivo de diversos ataques por parte de las fuerzas ucranianas desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.Estos hechos ocurren un día después de que Rusia reivindicara un ataque con misiles contra un centro de mando del Ejército ucraniano en la ciudad de Pokrovsk, en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania., un hotel, cafés, tiendas y edificios administrativos.Según dijo este martes Zelenski, el ataque provocó la muerte de nueve personas y heridas en otras 82, entre ellas dos niños."Es una mentira completa", aseguró Serguei Cherevaty, vocero del centro de mando para el este de Ucrania: "Si recuerdo bien, es la cuarta vez que pretenden algo así", añadió.La ciudad de Pokrovsk se ubica a solamente 40 kilómetros de la línea del frente oriental, donde Moscú asegura estar ganando terreno y repeliendo los ataques ucranianos.