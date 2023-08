"Messi es un extraterrestre": el video que posteó "Chiqui" Tapia

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, compartió un video en sus cuentas de Twitter e Instagram donde se lo definió al capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, como "un extraterrestre", tras sus grandes actuaciones en su reciente llegada a la Major League Soccer (MLS).





Es de otro Planeta 🇦🇷🩷 pic.twitter.com/h0o64704Ve — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) August 8, 2023

Foto AFP.

En el posteo de Tapia solo puso un escueto: "Es de otro Planeta", para presentar una publicación institucional de la AFA donde se pueden ver los goles de Messi en Inter Miami, que sirvieron a su equipo, que antes de su llegada estaba en el último puesto de la zona A de la MLS, para llegar a los cuartos de final de la Leagues Cup donde enfrentará a Charlotte FC.Este el texto transcripto de la voz que acompaña al video:"Es la primera vez en más de medio siglo que se habla de OVNIS aquí en el Congreso de Estados Unidos. Esto es un tema de seguridad nacional., ya lo creo: La primera vez lo vieron dando vuelta un partido de tiro libre en el 93`. Y algunos lo volvieron a ver hace unas horas metiéndose en cuartos con un tiro de otra galaxia. Es un fenómeno sobrenatural"."Pregunto: `biología humana o no humana`.. Otros dicen que lo vieron en pleno supermercado. No lo podían creer.acelera a toda velocidad,. ¿Y estos? Casi se mueren. Apenas entraron lo tenían a tres metros. Cada vez que lo ven pasar, la gente se desespera. Saca el celular y lo filma. Lo filmaron caminando por la calle. Arriba de una nave. Volando por el aire Con poderes del más allá. Es una locura".No sé.... es como si nunca hubieran visto uno. ¨Cuando se trata de extraterrestres no sabemos exactamente qué son´ . ¿Será que nosotros estamos acostumbrados a los extraterrestres? Bah, mejor dicho...".