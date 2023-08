Francia: al menos 9 muertos tras un incendio en un albergue con personas con discapacitad

El albergue, alquilado por una asociación francesa de ayuda a personas con discapacidad, se situaba en una antigua granja renovada.Foto: AFP.

Al menos nueve personas murieron y dos siguen desaparecidas este miércoles trasque acogía a personas con discapacidad en el noreste de Francia."Localizamos nueve cuerpos y buscamos aún a dos", declaró a la agencia de noticias AFP el teniente coronel del servicio de bomberos Philippe Hauwiller, al mando de la operación de rescate.Drones, perros y socorristas localizaron los cuerpos, precisó.Las autoridades temían la muerte de 11 personas que seguían en paradero desconocido. "No hay muchas dudas", ya que "estaban presentes en el albergue y no pudieron salir", indicó el secretario general de la prefectura del Alto Rin, Christophe Marot.Las víctimas del incendio declarado en una antigua granja renovada en la localidad de Wintzenheim (noreste) serían un animador y 10 adultos con discapacidad mental leve de Nancy, ciudad del este de Francia, que estaban de vacaciones."Ante esta tragedia, mis pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", declaró el presidente Emmanuel Macron en la red social X, conocida anteriormente como Twitter.Los bomberos fueron alertados hacia las 6.30 (1.30 hora argentina) del incendio. De las 28 personas presentes en el albergue, sólo 17 pudieron ser evacuadas, indicó Marot, precisando que las que se hallaban en la planta baja pudieron abandonar el lugar más rápidamente."El incendio fue controlado rápidamente a pesar de la violencia de las llamas", indicó en un comunicado la prefectura. "Una persona fue trasladada al hospital en una situación de emergencia relativa y otra se encontraba en estado de shock", agregó.El albergue, alquilado por una asociación francesa de ayuda a personas con discapacidad, se situaba en una antigua granja renovada de 500 m2 de superficie en suelo con dos pisos y buhardilla, según los bomberos. El incendio se inició en la planta baja.El alcance del fuego fue "generalizado", indicaron los bomberos, que llegaron al lugar a las 6.45 tras la alerta dada por la propietaria del albergue, que vive en las cercanías.Alrededor de las 7 "ya no quedaba nada", según el teniente de alcalde de Wintzenheim, Daniel Leroy."La parte superior del edificio estaba completamente calcinada y el tejado se había derrumbado por completo", declaró Leroy, para quien los ocupantes estaban "durmiendo" cuando se inició el fuego.El último gran incendio mortal tuvo lugar en Francia en 2016, cuando 14 personas perdieron la vida el 5 de agosto en el subsuelo del bar Cuba Libre en Ruán (noroeste).