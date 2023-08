La NASA podría postergar el viaje tripulado a la Luna de la misión Artemis 3

La misión Artemis 3, prevista para diciembre de 2025, la NASA planea su regreso a la Luna con seres humanos.

La misión Artemis 3 de la NASA, cuyo objetivo es llevar a humanos a la Luna en 2025, podría finalmente no implicar un aterrizaje tripulado, informó este martes un funcionario de la agencia espacial estadounidense."Ciertos elementos claves tendrían que estar ya listos, en particular los sistemas de aterrizaje, que está desarrollando la empresa de fabricación aeroespacial, SpaceX", manifestó"Si eso no está listo a tiempo, es posible que terminemos volando en una misión diferente", afirmó Free a la agencia AFP.La primera,llevó unaalrededor de la Luna en 2022. "Artemis 2", prevista para noviembre de 2024, hará lo mismo con tripulación a bordo.Ahora, en el marco del, NASA planea misiones de complejidad paracon el fin de desarrollar y probar tecnologías para un eventual viaje a Marte.ganó el contrato para un sistema de aterrizaje basado en versión de su prototipo de cohete Starship, al que aún le falta mucho de estar listo. "Un vuelo de prueba orbital de Starship terminó en una dramática explosión en abril", se amplió.habían visitado las, hace unas semanas, para tratar de entender un poco más sus calendarios, sy tendrán que hacerlo varias veces antes de que el cohete esté listo", insistió James Free."Además, estos retrasos del Starship tienen repercusiones, ya que el contratista de los trajes espaciales necesita saber cómo interactuarán con la nave, y", agregó.Además, indicó que la NASA "informará al público, en un futuro cercano, una vez que haya tenido tiempo de "digerir" la información recabada durante la visita a la base.Durante lacuando la NASA planea su gran regreso a la Luna con seres humanos por primera vez desde 1972, "el polo sur lunar puede recolectar el hielo y convertido en combustible para cohetes", concluyó el administrador asociado, de la agencia espacial.