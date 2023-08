Estudiantes de escuelas secundarias reclamaron frente a la Jefatura del Gobierno porteño

Coordinadora de Estudiantes de Base de los secundarios de Caba. //Foto Raul Ferrari

Foto Raul Ferrari.

Foto Raul Ferrari.

Foto Raul Ferrari.

La Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) de los secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se movilizó frente a la Jefatura del Gobierno porteño, llevando sus reclamos, en el marco de la campaña "La educación no es igual al neoliberalismo".Como cierre de las actividades previas a las elecciones del próximo domingo,expresaron su "rechazo" a las políticas del Ministerio de Educación de CABA de "no acompañar sus necesidades" y por "pensar las políticas a puertas cerradas".Uno de los puntos planteados "que vienen denunciando las comunidades educativas."Estamos acá básicamente para reclamar por lo mismo que reclamamos hace unos meses cuando fue la ola de calor y por lo mismo que venimos reclamando desde hace 16 años, que es que con este modelo educativo neoliberal que han sostenido los gobiernos macristas la educación pública no aguanta más. Estamos en una crisis educativa que se evidencia en muchísimos ámbitos", detalló a esta agenciaCon respecto a la situación de las escuelas, Lavagnino mencionó que "se evidencia que loa los pibes, de que están l, de que este año aparecieron. Además, lasEn cuanto a lahizo hincapié en que. "Con este contexto es imposible que los pibes puedan aprender, puedan realmente hacer que la escuela les sirva para algo, que haya un proceso pedagógico que haga justamente que la escuela sirva, que la escuela eduque, que la escuela sea realmente una prioridad", remarcó.Por su parte, lade ladel barrio porteño de Floresta,indicó que "estamos cansados de tener un gobierno y una gestión en donde las políticas educativas se piensan a puertas cerradas dejándonos afuera a nosotros, y a la totalidad de las comunidades educativas. Tenemos el derecho de participar en la discusión de nuestra educación".Además, Paz detalló que"que sea transversal y que todos los pibes puedan disfrutar de este derecho, que no en todos los colegios se está cumpliendo", como así también que se aborden los temas de salud mental "que los pibes sepan quiénes son la psicóloga y la psicopedagoga que están en su colegio".Asimismo, también manifiestan gran preocupación por las"Quienes estamos en el último año del secundario somos parte de unmás conocido como las pasantías laborales, en donde nos hacen trabajar de manera no paga, perdiendo muchísimas horas de clase y muchas veces en lugares que no tienen nada que ver con las orientaciones de nuestras escuelas", enunció Constanza Prado, la representante del colegio Niní Marshall de Mataderos.