Hubo superávit en el turismo receptivo con un millón de extranjeros que visitaron el país

Foto: Alejandra Bartoliche.

Más de 940 mil visitantes ingresaron al país en junio a la Argentina, de los cuales 419.400 fueron turistas, lo que marcó por tercer mes consecutivo un superávit en el sector, según los datos suministrados hoy por el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (Indec) a partir de estimaciones provenientes de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), correspondientes a la cantidad de turistas, pernoctaciones y estadías promedio.De acuerdo al informe,teniendo en cuenta que, según las definiciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), cuando un visitante pasa por lo menos una noche en el lugar visitado se considera turista; si no pernocta, se denomina excursionista.Los principales países de los cuales provinieron los turistas no residentes fueronque en conjunto alcanzaron el 66,8% del total.según los pasos relevados por la ETI que representan el 52,2% del turismo receptivo.Las salidas al exterior alcanzaron a 732.700 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 411.700 fueron turistas y 321.000 fueron excursionistas.; que conjuntamente representaron el 47,7% del total.El 56,7% salió del país por la vía aérea; el 34,2%, por la vía terrestre; y el 9,1%, a través de la vía fluvial o marítima, donde los pasos relevados por la ETI representan el 61,7% del turismo emisivo.En junio, se registró un saldo positivo de 215.200 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado fue debido a los saldos positivos de 207.400 excursionistas, y 7.800 turistas.Durante junio, los visitantes no residentes realizaron 976.100 de viajes y los visitantes residentes, 732.700 viajes.Se trata del tercer mes consecutivo con superávit turístico. Es decir que se registraron más viajes de turistas internacionales a la Argentina que viajes de turistas nacionales hacia el exterior en abril, mayo y junio de 2023.Los turistas que residen en Brasil fueron los que arribaron en mayor medida, 27,3% de los turistas no residentes; seguidos por quienes residen en países que integran el bloque “Resto de América”, 17,1%; y Europa, 16,9%.El principal motivo del viaje fue “Vacaciones u ocio”, cuya participación fue del 53,9% del total de turistas, le siguió “Visita a familiares o amigos”, con 26,7% y el tipo de alojamiento más utilizado fue “Hoteles 4 y 5 estrellas”, elegido por el 33,5% de los turistas no residentes.El gasto total del turismo receptivo alcanzó los 514,9 millones de dólares, mientras el gasto diario promedio fue de 74,1 dólares.El destino principal de los viajeros al exterior se distribuyó entre Europa, 27,6%; “Estados Unidos y Canadá”, 21,1%; y “Resto de América”, 19,9%. El 62,4% de los turistas indicó que el principal motivo de su viaje fue “Vacaciones/ocio”. El 31,1% eligió hospedarse en “Hoteles 4 y 5 estrellas”.En lo que va del año, se estima que hubo más de 4,2 millones de viajes de turistas del exterior, con un crecimiento del 160% con respecto al mismo periodo del año 2022, mientras que el impacto económico estimado fue de 3.200 millones de dólares., aseguró el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.Y agregó que "como sostiene el ministro Sergio Massa, el sector está llamado a ser una de las turbinas de desarrollo para nuestra economía en los próximos años".En el mismo sentido, "hoteles y restaurantes" encabezó el Registro de empleo asalariado privado registrado, con un crecimiento de 13,4% interanual, de acuerdo al último informe de "Situación y evolución del Trabajo Registrado".lo que marcó también un máximo histórico.