Rechazaron hábeas corpus de "Guille" Cantero por sus condiciones de alojamiento en prisión

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por sus condiciones de detención en el penal federal de Marcos Paz, donde cumple siete condenas, informaron este martes fuentes judiciales.La defensa había presentado una denuncia contra las autoridades de dicho complejo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y un habeas corpus correctivo afirmando que Cantero, de 35 años, está hace aproximadamente, y que el lugar cuenta con 14 cámaras que monitorean constantemente el sitio, donde periódicamente se realizan requisas.El planteo fue rechazado "in límite" (sin más trámite) en primera instancia y luego por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín.Ante esta situación, la defensa presentó un recurso ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, cuya declaración de "inadmisible", motivó la presentación ante la Corte.Ahora el máximo tribunal de la nación, por unanimidad, desestimó el recurso en una resolución firmada en forma digital por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.En julio pasado, cuando rechazó el planteo defensista, Casación Penal consideró que el líder de "Los Monos", distintas franjas horarias para comunicarse con sus familiares y que además cuenta con un cronograma de actividades diarias que forman parte de su tratamiento penitenciario.También valoró que el interno recibe atención médica constante, cuenta con asistencia psiquiátrica, psicológica e incluso acompañamiento terapéutico, pero que en numerosas oportunidades se ha negado a recibir dichos tratamientos, informaron fuentes judiciales.En la causa consta que Cantero se encuentra autorizado a recibir visitas y que se encuentra en contacto permanente con su núcleo familiar: dos veces al mes mantiene encuentros íntimos con su pareja, recibe a sus hijos menores y también a otros allegados, informaron las fuentes consultadas.Cantero actualmente se encuentra alojado en un pabellón especial que cumple con todos los estándares de detención, ubicado en un sector del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, en dondepara garantizar el orden del penal y para proteger su integridad psíquica y física, detallaron los voceros consultados."Guille" Cantero cuenta en la actualidad con siete condenas en los últimos siete años y acumula penas por 84 años de prisión, aunque no están unificadas y, si eso ocurriera, el Código Penal no permite que el encierro supere medio siglo.El hombre recibió sentencias condenatorias por delitos como homicidio, comercio de estupefacientes, tenencia ilegítima de arma, secuestro extorsivo y amenazas.El jefe de "Los Monos", una violenta banda narcocriminal surgida hace más de dos décadas en el barrio Las Flores del sur de la ciudad santafesina de Rosario, está detenido desde junio de 2013, cuando se entregó en forma voluntaria a la Policía local mientras era buscada por un homicidio.Tras el asesinato de su hermano, Claudio "Pájaro" Cantero, en mayo de 2013, "Guille" quedó al frente del clan familiar que inició su padre, Ariel Máximo Cantero , conocido como "El Viejo".A su vez, la semana pasada, "Guille" comenzó a ser juzgado por el crimen de un contador, asesinado en enero de 2020 durante una balacera contra el frente del Casino City Center de la ciudad de Rosario, junto a otros tres integrantes de "Los Monos".