Investigan a Worldcoin por escanear el iris de voluntarios a cambio de dinero virtual

El proyecto de criptomoneda Worldcoin, perteneciente a uno de los fundadores de Open AI, la empresa dueña de ChatGPT, se encuentra bajo investigación en Argentina por la presunta violación de la ley de datos personales, luego de que la compañía ofreciera en plazas, estaciones de trenes y shoppings dinero virtual a cambio de escanear el iris de cientos de voluntarios la semana pasada.para que se investigue el trabajo de Worldcoin, lanzada recientemente por la misma empresa que ChatGPT, que es una criptomoneda centrada en la verificación de identidad que ofreció escanear el iris de, a cambio de tokens WLD.Por este motivo se investiga una posible violación de la(25.326) y la falta de cumplimiento de estándares de privacidad y seguridad en el relevamiento de datos biométricos."Acá no hay ningún delito penal, sino que hablamos de violaciones a la normativa de protección de datos personales. Mi presentación es para que se investigue el posible incumplimiento de la compañía porque cualquier empresa que actúe en Argentina y trate con datos tiene que cumplir con la ley de protección de datos personales y tiene que informar respecto de lo que va a hacer con información", dijo a Télam Monastersky, socio de Data Governance Latam y Director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos (Cecib) de la Universidad del CEMA.que está trabajando en la pesquisa.Worldcoin,, propone un sistema único de identificación de identidad basado en el escaneo ocular que, según sus creadores, ayudará identificar a las personas en un mundo cada vez más dominado por la IA."La identidad digital ha sido un problema abierto desde la invención de Internet. Incluso hoy, más del 50% de la población mundial no tiene una identificación legal verificable. A medida que nos adentramos en la emocionante nueva era de la inteligencia artificial, resolver la prueba de personalidad es más importante que nunca, específicamente para garantizar el acceso democrático y la gobernanza de estos sistemas, distribuir de manera justa los beneficios generados y saber en quién y en qué confiar en línea", reza Worldcoin en su sitio web."Worldcoin tiene como objetivo abordar esto de una manera que priorice la privacidad, la soberanía propia y la descentralización. Esto es posible gracias al protocolo abierto World ID. Si tiene éxito, se convertirá en la red más grande de humanos auténticos en Internet, como un bien público", sostiene la compañía y precisó que ya hay más de 2 millones de usuarios en todos el mundo que se brindaron al experimento."La empresa tiene abiertos expedientes por todo el mundo justamente para que se investiguen los temas de protección de datos personales, hay que ver qué hacen con esos datos", aseguró Monastersky y explicó que no hay un plazo para que la compañía responda en Argentina.La semana pasada, eldebido a preocupaciones de seguridad y privacidad de datos.Este lunes, se informó que la policía keniana realizó un"Es un riesgo realizar ese tipo de relevamiento de datos biométricos tan sensibles, como están dadas las condiciones hoy en día. Hoy la cultura de protección de datos personales en Argentina es casi nula", advirtió el abogado y resaltó que "hay que decirle a la gente que cuide su privacidad sobre todo si no sabés dónde pueden terminar tus datos".