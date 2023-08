Cántala de nuevo, Whitney: 6 canciones para recordar una voz que hoy cumpliría 60 años

Whitney, "La" Voz. (Arte: Jazmín Guzmán)

A los 22 años, Whitney ya era una estrella consagrada.

"Guardando mi amor para vos"

Febrero de 2011, una de las últimas grandes apariciones de Whitney, en la entrega de los premios Grammy. (Foto AFP)

"¿Puedo ser yo misma?"

"Quiero bailar con alguien (que me ame)"

"Soy todas las mujeres"

“A las mujeres nos toca el título de diva, no nos toca el de genio. Pero ustedes son todas genios, señoras, las amo”.Es lo que decía Whitney Houston en una entrevista a fines de los años 90, la década en la que, y quedaba en los oídos del mundo para siempre. “Ella tenía eso. Lo tenés o no, pero cuando está, es como si Dios hubiese dejado la mano en el hombro un poco más de tiempo que sobre el resto”, es la explicación que encontró Quincy Jones para esta voz cuyo gran éxito era conmover hasta el infinito.Y no era ese su único éxito, también lo fue aquello que inspiró: la escritora y periodista Helena Andrews-Dyer, recuerda que “cuandodurante la era Reagan, la cantante de “I Wanna Dance With Somebody” era como un talismán para mí. Si alguna vez me sentía fuera de lugar, sin pretensiones, invisible, siempre podía tararear una canción de Houston y saber que yo no era ninguna de esas cosas. Había una Whitney Houston en el mundo. Ella era perfecta y aceptable, así que nosotros también podíamos serlo”.Pero si el éxito se mide en números (pareciera ser la única forma de medirlo que importa), también allí hay mucho para decir:, con más de 400 distinciones a su carrera.Ganó 2 premios Emmy, 6 premios Grammy alcanzó el récord de premios American Music Awards otorgados a una artista femenina: veintinuno.y su single “I Will Always Love You” (de la banda de sonido de) se convirtió enWhitney fue la primera mujer en ocuparlogrando sumar 46 semanas de permanencia con “Whitney Houston” (1985), “Whitney” (1987), la banda sonora de "El guardaespaldas" (1992) y “I Look to You” (2009), siendo Tylor Swift la única en igualarla tras más de una década.“Me siento obligada a recordarle a la gente su grandeza, a elevar su notable legado. La Whitney que conozco era de gran corazón, decidida, desinteresada, reservada, divertida y segura de sus dones”, destacadesde su adolescencia;dice Crawford en sus memorias "A Song for You", publicadas siete años después de la muerte de la cantante.A las mujeres les toca el título de divas, no de genios. Pero basta con escuchar cantar a Whitney Houston, y los títulos se traspapelan.“Whitney Houston” que le valdría 14 semanas de permanencia en la cima del ranking Billboard con varios hits, como la balada románticaEn el plano personal, desde el momento en que firmó su primer contrato discográfico,, presionada por el temor al rechazo del público, y la restringió a una amistad sin contacto físico, según narra Crawford en sus memorias. Durante años Robyn fue la persona de confianza de Whitney a cargo de toda la logística concerniente a su carrera musical: “Necesito a Robyn conmigo. Adonde voy, necesito a alguien que me conozca desde antes", solía decir la cantante.explicaba la cantante. “No puedo ser yo. He hecho felices a todas estas personas y, así y todo, no puedo ser yo misma. ¿Puedo ser yo misma?”, preguntaba. “Debes saber quién eres antes de entrar en este negocio. Probablemente termines siendo alguien que ni siquiera te guste”, se respondía., también perteneciente a su primer álbum, es quizás una de las canciones más emblemáticas de toda su carrera. Whitney le canta a la libertad de ser uno mismo a través de aceptarse tal cual uno es.De ese mismo disco, la canciónhabía sido escrita originalmente para Janet Jackson quien la rechazó y así llegó a la voz de Whitney, que le dio una sonoridad festiva y desenfadada a la temática de la incertidumbre amorosa.Del disco “Whitney”(1987), que la convirtió enel tema "I Wanna Dance With Somebody" ("Who Loves Me") le valió a Houston ser galardonada por segunda vez en la categoría de. También reingresó en los charts en 2012 tras su fallecimiento y alcanzó el puesto número 30 del ranking Hot 100.Sobredecía la autora, Shannon Rubicam: “Me di cuenta de que ciertamente era un tema para Whitney. Había vivido en una atmósfera tan joven y, por supuesto, estaba buscando el amor. Apenas puedo imaginarme la desconfianza que podría haber tenido de las personas, por qué se acercan, cuáles son sus motivaciones. Ella ciertamente sufrió algunas de las consecuencias. No puedo hablar de cómo se sentía realmente, pero sé que su posición en la vida la hacía vulnerable y que hubiera querido que alguien la cuidara y la amara de esa manera”.Imposible desestimar el hecho de que Whitney tiene en su haberque, además, la tiene como protagonista en la pantalla. Si bien las críticas por su actuación no le fueron favorables, nada impidió que su debut cinematográfico fuera explosivo en términos de popularidad y reconocimientos de la industria musical.Obtuvo un Grammy por mejor álbum del año y, el Grammy por Mejor Grabación. Y un comienzo a capela que quedará para siempre en la memoria emotiva de varias generaciones.También como parte de la banda sonora de la película "El guardaespaldas" la cantante grabócuya versión original pertenece a Chaka Khan (se la oye gritar varias veces "Chaka" a modo de homenaje sobre el final de la canción)." y reveló que ella fue la primera persona con quien grabó Whitney a la edad de 14 años. La madre de Whitney, Cissy Houston, fue la corista de Chaka Khan durante la década de 1980 y quien le presentó a su hija.Era el comienzo de aquella chica que este miércoles 9 de agosto cumpliría 60 años, y cuya voz sigue intacta en nuestra memoria.