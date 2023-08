Piden el agravante de "odio sexual" para la condena de un asesino de una mujer trans

Daniel Clemente Romano (en la foto junto a su abogado defensor) es acusado del crimen de Gisela Corvalán, una mujer trans / Foto: Emilio Rapetti.

La fiscalía pidió el agravante de "odio de género" para la condena por homicidio para Romano / Foto: Emilio Rapetti.

Un hombre comenzó a ser juzgado por el crimen de una mujer trans, quien fue asesinada a puñaladas en una casa en agosto del 2019 en la localidad santiagueña de El Sauzal,un agravante que se utiliza por primera vez en la provincia, al entender que antes de concretar el ataque el acusadoSe trata dequien llegó al debate oral en calidad de detenido, acusado de crimen de Gisela Corvalán, una mujer trans que fue apuñalada en esa localidad del departamento santiagueño de Río Hondo, y murió luego de tres meses.El juicio oral que comenzó ayer está a cargo del tribunal compuesto por los jueces Alfredo Daniel Pérez Gallardo, Daniela Campos Nittinger y Juan Carlos Storniolo, y el fiscal Ignacio Guzmán consideró en su alegato de apertura queque prevé la prisión perpetua.En tanto, la defensa, representada por el abogado Juan José Saín, rechazó la acusación yo “un exceso en legítima defensa”.En tanto, la abogada de la asociación civil Diversidad Valiente Santiagueña (DiVaS), Cintia Cravero, quien interviene en el juicio bajo la figura de "Amicus Curiae",ya que hasta el momento se la venía nombrando como figuraba en su documento de identidad."En la audiencia de hoy (por este martes)y se ha hecho la modificación en la caratula del juicio, lo cual ya de entrada es un logro”, remarcó Cravero tras la segunda audiencia del debate.en una casa de la localidad de El Sauzal, departamento Rio Hondo, donde Gisela se hallaba acompañada por Romano y otras dos personas, llamadas Rebeca Ovejero y Cristian Suarez.Según surge de las testimoniales, durante esa madrugadaemitiendo constantes burlas a su aspecto físico, por lo que la mujer le exigió que se fuera de la casa.Los testigos aseguraron quehasta que en cierto momento atacó a Gisela con un cuchillo del tipo carnicero con el que la apuñaló en el abdomen, tras lo cual huyó.La mujer fue trasladada a un centro asistencial,En la jornada de este martes declaróquien contó que pudo hablar con la víctima antes de su muerte y que le relató el episodio en el que fue atacada por el imputado.En tanto, Liliana, hermana de la Gisela, aseguró ante los jueces que la testigoy que por eso lo había beneficiado en su testimonio.Rebeca prestó declaración en la jornada del lunes último,y expresó que no tenía ningún vínculo con el acusado y que luego del hecho no lo volvió a ver.“Nosotros buscamos que se haga justicia no solo por Giselaal colectivo”, dijo Cravero, quien añadió que “en Santiago del Estero es el primer caso donde se aplica el crimen de odio".Por otra parte,explicó que acompañará "las jornadas de este juicio, que resulta importante, porque en Argentina se está teniendo desarrollos de las investigaciones en donde las mujeres trans resultan víctimas, entonces el seguimiento de estos procesos resulta muy importante”.“El tratamiento en el proceso del juicio oral y público y del respeto a la Ley de Identidad de Género es una de las situaciones que tienen que darse en el desarrollo de cualquier juicio como éste y