Capó sobre Argentina: "Fue muy importante en mi nutrición musical"

Capó: "A través de mi hijo me reencuentro con canciones que él descubre en estos días y curiosamente tienen en su gran mayoría música alternativa”

El músico, compositor y cantante puertorriqueño, quien desde el próximo jueves 10 y hasta el 17 brindará cuatro recitales en tres ciudades del país, destaca que(de Fito Páez), confiesa Capó durante una entrevista con Télam.Desde San Juan de Puerto Rico, ciudad capital del país centroamericano donde nació hace 42 años, el artista expande esa conexión temporal y sonora y comenta queParado en el ojo de ese abanico de influencias donde cultivó la actuación (tomando parte en comedias musicales de Broadway, entre ellas la exitosay llegando al cine como para el largometraje colombiano), el músico volverá al país para ofrecer cuatro conciertos.Con el repertorio de “La Neta”, su quinto y más reciente disco de estudio quecomo motivo central, Capó volverá esta semana a escenarios argentinos.De la mano de un show intimista denominado, se presentará el próximo jueves en Quality Espacio de Córdoba, el viernes llegará al Centro Cultural Güemes de Rosario y luego ofrecerá dos funciones en la sala porteña La Trastienda: previstas para el 12 y el 17.-autor de “Piel Canela”, entre otras joyas–, se formó musicalmente en Estados Unidos y haciendo equilibrio entre el actor y el instrumentista fue encadenando hitos como compartirCanciones con su firma como, que lo unió a la argentina Lali, confirman el impacto de una propuesta que se levanta con voz propia en medio de una escena latina dominada por los sonidos urbanos.-Yo creo que se ha dado una mezcla de encontrar, de recordar y de regresar a ciertos tiempos. Yo fui músico de tocar en las calles de Nueva York y allí hay mucha influencia del jazz y del hip hop y a eso se suma lo del Caribe que siempre está conmigo y también el reggae y también el rock alternativo argentino del que hablábamos antes y con todo eso se me hizo un camino de explorar muy honesto, muy genuino y que me permitió volver a cierta esencia.-Pues, se sintió natural. No fue algo que yo estuviera empujando sino que nació así, tal vez porque la pandemia también creó un paréntesis, un silencio que como que aterrizó todo de cierta manera y trajo otra perspectiva. No fue un intento de decir “yo quiero salir de lo que estoy haciendo y hacer esto ahora” porque entonces no sería muy natural. Pero desde la primera canción de “La Neta” nunca paramos y siempre tuvimos el concepto muy claro, muy “noventero” muy de low-fi, muy de ir desde el pop a las influencias urbanas y de Nueva York a los colores de rock alternativo. De ningún modo fue un proceso de hacer 50 canciones para escoger 10 sino que las 10 canciones que se escribieron fueron las que entraron al disco y por eso siento que es un concepto que está súper bien hilvanado.-Yo no siento que nadie me haya dicho nada negativo al respecto, al contrario. Yo creo que ha sido refrescante tanto para mí expresión como para mi equipo y para el público. Yo siempre he sido muy inquieto en mi proceso creativo y he ido desde baladas profundas a cosas caribeñas y urbanas y a colaboraciones porque me siento así y es parte de mi naturaleza, me gusta la versatilidad. Y siento que mi próximo disco va a ser otro tema completamente diferente y creo que eso es lo que me ha dado dificultades también en mi carrera por mucha gente preguntarse “dónde ponemos este chico” pero yo abrazo y celebro ser así porque me reafirma en la idea que las canciones son tan de la de la condición humana, que más allá del género o el ritmo que las acompañe, nos conectan.-Esta intimidad que propongo en estas presentaciones son muy representativas de mi presente y constituyen mi formato favorito de trabajo porque permite esa complicidad y esa cercanía con el público. Tengo una banda nueva ya desde casi un año con la que nos encerramos en Puerto Rico por dos meses afilando la navaja, como como se dice, y salimos de tour por España que es algo que nos dio mucha cancha y estamos súper compenetrados para unos shows de disfrute, de entrega, de vulnerabilidad, de espacio también para hablar un poquito sobre de dónde surge cada tema del disco o ciertos temas fundamentales de la gira.-Lali es un ente creativo alucinante y una un ser humano muy muy bonito. Yo la conozco hace como unos cinco años y nos llevamos increíblemente bien porque es muy graciosa, muy espontánea, muy ella, muy auténtica y luego compartimos escenarios. Cuando tuve “Una vez más”, que es una conversación entre un hombre y una mujer, de una me llegó la idea de convocarla y aunque ella estaba haciendo una serie en España (por “Sky Rojo”) en cuestión de dos horas me respondió, lo que habla mucho de su calidad humana y el respeto que tiene por lo que hace y por sus colegas.PC: Mi adolescente anterior todavía está inquieto con algunas cosas como trabajar con el maestro Fito Páez que para mí es uno de mis sueños de hace mucho muchos años. También con el maestro Jorge Drexler, Mon Laferte, que me parece increíble, y Natalia Lafourcade. Todos artistas que me parecen muy muy lindos.-Al final del día yo siento que la canción es la reina de esta industria independientemente del vestido que luego le pongamos.