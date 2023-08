Estudiantes de La Plata visita a Goiás con el pase a cuartos casi asegurado

Foto: Eva Cabrera

Estudiantes de La Plata visitará este a Goiás de Brasil, con la ventaja de haber conseguido una goleada a favor por 3 a 0 en la ida, en un encuentro correspondiente a la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.El partido se jugará desde las 19 (hora de Argentina) en el estadio Serra Dourada de la ciudad de Goiânia, el árbitro será el boliviano Gery Vargas y la transmisión estará a cargo de las señales de cable ESPN y Star+.En el partido de ida, jugado el miércoles pasado en La Plata, el "Pincha" goleó por 3 a 0 con tantos de Guido Carrillo y un doblete de Benjamín Rollheiser.El entrenador Eduardo Domínguez no podrá contar con Leonardo Godoy (lesión muscular de grado 2 en el biceps femoral derecho) y en su lugar podría entrar Nicolás Fernández.En tanto, el delantero Guido Carrillo, quien anotó un gol y arrancó como suplente en la ida, también será baja por una lesión muscular.El resto del equipo será el mismo que goleó al conjunto brasileño la semana pasada en condición de local.Goiás, por su parte, viene de vencer por 1 a 0 a Fortaleza el último sábado por el Brasileirao, torneo en el que se ubica en la 15ta. posición con 19 unidades, a 25 del líder Botafogo (44).El entrenador portugués Armando Evangelista no podrá contar con el defensor Bruno Santos, expulsado en el partido de ida, por lo que su lugar será cubierto por Edú. En el mediocampo Everton Morelli entrará por Oyama; y en la ofensiva Apodi ingresará por Allano.El ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final ante el vencedor de la llave conformada por Corinthians (2) y Newell's Old Boys (1).=Posibles formaciones=Goiás: Tadeu; Edú, Lucas Halter, Bruno Melo, Hugo; Higor Meritão, Willian Oliveira, Everto Morelli; Apodi, Magno y Anderson Oliveira. DT: Armando Evangelista.Estudiantes: Mariano Andújar; Nicolás Fernández, Luciano Lollo, Jorge Rodríguez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Santiago Ascacíbar, Franco Zapiola; Benjamín Rollheiser y Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez.Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).Estadio: Serra Dourada (Goiania).Hora: 19 (hora de Argentina)TV: ESPN y Star+.