Según Trimarco, la Justicia tendría pruebas de la muerte de su hija, Marita Verón

Trimarco: "El trabajo de seguirla buscando está todo el tiempo presente hasta que podamos saber qué pasó con ella" / Foto: Julio Pantoja.

🧵Ha habido una trasendencia de prensa de una investigación que se está llevando adelante en la Justicia Federal.(+) — Susana Trimarco (@SusanaTrimarco) August 8, 2023

Esto lo puedo decir en líneas muy generales, pero seguramente mañana saquemos alguna información de prensa al respecto. — Susana Trimarco (@SusanaTrimarco) August 8, 2023

A ella no la encontramos y el trabajo de seguirla buscando está todo el tiempo presente hasta que podamos saber qué pasó con ella. — Susana Trimarco (@SusanaTrimarco) August 8, 2023

El caso

Susana Trimarco, madre de Marita Verón, desaparecida hace 21 años en Tucumán, confirmó este martes que la Justicia Federal está analizando la posibilidad de que "sectores gremiales tengan conocimiento" sobre la muerte de su hija, y según fuentes judiciales "el objeto de la investigación" es la supuesta existencia de una carpeta con fotos que demostrarían que la joven murió.Esaestaría en poder de personas relacionadas con el ámbito gremial, indicaron los voceros a Télam.En su cuenta en Twitter, Trimarco escribió: ", pero hay información que está investigando el fiscal federal (Juan Agustín) Chit que tiene que ver con algunaque vincularía a determinados sectores gremiales con la posibilidad de que tengan conocimiento de que Marita habría muerto".Aclaró que "seguramente mañana saquemos alguna información de prensa al respecto".La, adonde viajó desde Córdoba el abogado José D'Antona y su colega Carlos Garmendia para reunirse con Trimarco. Ambos acompañan hace años a la madre de Marita Verón."Hay una investigación en trámite que tiene la entidad suficiente para que demos detalles de la misma", dijo Garmendia a Télam, pero se excusó de brindar detalles, y pidió al periodismo que espere a la conferencia de prensa de este miércoles.La indagación se inició desde lay se judicializó ante la Fiscalía Federal de Tucumán, a cargo de Chit.El fiscal contestó a la requisitoria de esta agencia: "No haremos comentarios sobre lo que trascendió en los medios".Tanto fiscales como abogados no quieren hacer declaraciones hasta que "hable Susana" es la frase que repiten todas las personas consultadas, y que tiene que ver con el respeto que tienen por la mujer que hace 21 años busca a su hija desaparecida."En cuanto a la importancia que podría llegar a tener esto, en primera instancia para poder avanzar y conocer el destino final de Marita; por otro lado, por lo que hay hasta ahora vendría a ser un complemento de lo que ya sabemos que sucedió con Marita", escribió Trimarco en un hilo de Twitter que luego se difundió como comunicado.Y resaltó: "A ella no la encontramos y el trabajo de seguirla buscando está todo el tiempo presente hasta que podamos saber qué pasó con ella".Marita Verón tenía 22 años cuando fueen la ciudad de. Desde ese día, Marita, que es mamá de Micaela, que hoy tiene 23 años, desapareció.Las investigaciones que encaró sola Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.Gracias a su accionar,, convirtiéndose en una causa internacional, y la madre de la joven desaparecida obtuvo reconocimientos mundiales.que trabaja en la prevención y asistencia de sobrevivientes de trata de personas y de sus hijas e hijos.Personas que están junto a la mamá de Marita, contaron a esta agencia que "Susana está muy movilizada y en contacto permanente con su nieta Micaela".