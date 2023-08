Lanzini entrenó y viajó para acompañar a sus compañeros en Brasil

Foto: River Plate

El enganche y tercer refuerzo de River Plate, Manuel Lanzini, se entrenó esta mañana en el River Camp de Ezeizaq y en las próximas horas viajará en un vuelo privado a Porto Alegre para ver esta noche el partido de sus compañeros ante Internacional, por los octavos de final de la Copa Libertadores.Lanzini trabajó junto a los jugadores que no son parte de la delegación que viajó ayer a Brasil, como Jonatan Maidana, Elías Gómez, Emanuel Mammana, Andrés Herrera, Agustín Fontana y Bruno Zuculini, quien está en la parte final de su recuperación.Lanzini, ex jugador del West Ham inglés, quien arribó ayer al país para la revisión fìsica y la firma de su contrato, no pudo ser anotado en la lista de buena fe de octavos y será inscripto para cuartos de final en caso de que el equipo "millonario" pasar de fase, tras el triunfo por 2-1 como local.En cuanto al debut oficial de Lanzini, el DT Demichelis lo evaluará en los próximos entrenamientos para determinar si puede ser convocado al partido contra Argentinos Juniors, posiblemente el domingo 20 de agosto, en el inicio de la Copa de la Liga Profesional.En tanto, en los próximos días el club de Núñez terminará de cerrar la llegada de Gonzalo "Pity" Martínez, quien negocia para concretar su salida del club saudí Al Nassr para sumarse a River, en la parte final de su recuperación por la rotura de ligamentos que sufrió en febrero.Por otro lado, no formarán parte del plantel en esta temporada los juveniles Tomás Castro Ponce, quien jugará a préstamo en Atlético Tucumán, y Franco Alfonso, quien fue cedido a Huracán para que tenga rodaje en primera.