El polémico "Salvador Mundi" de Leonardo da Vinci reapareció en forma de NFT

El cuadro "Salvator Mundi" es atribuido al genio renacentista Leonardo Da Vinci (1452​-1519)

La colección del príncipe heredero de Arabia Saudita

Salvator Mundi: Leonardo da Vinci's masterpiece of Christ as Savior of the World 🔮



Rediscovered, restored, and auctioned for a record-breaking USD 450,312,500 in 2017, making it the world's most expensive artwork ever sold 💸



Two digital collectibles are coming soon… pic.twitter.com/gNpb56KGmg — ElmonX (@elmonx_official) August 1, 2023

Las pasiones que desencadena da Vinci

¿Burbuja especulativa?

El polémico cuadro, atribuido al genio renacentista(1452​-1519) y valuado en 450 millones de dólares, fue reproducido como NFT, activo digital que significa Token No Fungible, por la empresa Bridgeman Images, especialista en licencias de Bellas Artes, junto a la firma ElmonX, experta en este tipo de activos digitales.La dupla ya había reproducido la(1503) de da Vinci ,(1899), de Vincent Van Gogh;(1904), de Auguste Rodin; y "(1907), de Claude Monet, informa The art newspaper.La "Mona Lisa" se vendió en 330 ediciones a un costo de 150.00 libras, se lee en el sitio web de ElmonX. plataforma que también vendió una versión de prueba de artista con una NFT de la pintura con una impresión por 900.00 libras en una edición de 10; mientras que la semana pasada, una "Mona Lisa" de prueba de artista de ElmonX se revendió en el mercado de NFT OpenSea por 6.764 dólares.Los términos financieros del acuerdo en torno al "Salvator Mundi" -parte de la colección de Mohammed bin Salman Al Saud (MBS), príncipe heredero de Arabia Saudita- siguen siendo confidenciales, indicó la prensa internacional, si bien los implicados señalaron que esta relación ofrece una "oportunidad única y exclusiva para crear NFT de alta calidad basados ​​en la vasta colección de Bridgeman Images".La obra se ofreció enen noviembre de 2017 por "más de 100 millones de dólares", la estimación más alta jamás realizada para una pintura de un viejo maestro; y tras una guerra de ofertas entre dos personas, se vendió por 400 millones (450,3 con tarifas) a un postor telefónico en nombre del nuevo príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman (MBS), cuya identidad era desconocida para el público en ese momento.En 2021, eltambién creó una NFT de "Salvator Mundi" -cuadro del que se desconoce el paradero- agarrando un puñado de dólares en lugar de una bola de cristal. Ocurre que una copia tardía considerablemente dañada del Salvator Mundi de Leonardo da Vinci fue vendido a un 1 millón de euros (con tasas) en una subasta online de Old Masters, frente a una estimación de 10.000 a 15.000 euros. Vendido en una venta online de Old Masters organizada por Christie's París el 28 de noviembre, representa un precio extraordinario para una obra de un artista desconocido.El cuadro de 63,2 por 51 centímetros hecho sobre tabla de álamo, se describía como de la, en las notas del catálogo de la casa de subastas. Si esta fecha es correcta, no hay forma de que esta obra provenga del taller del artista, fallecido en Francia un siglo antes.Según Pierre Etienne, director internacional de Antiguos Maestros y del siglo XIX de Christie's, no se ha realizado ningún examen forense de los pigmentos de la obra; sino que la subastadora encargó un informe de estado donde el restaurador independiente Bernard Depretz indicó “numerosas pequeñas pérdidas” visibles fácilmente en línea: “en la vestidura roja de Cristo, en la barba, sobre la cabeza, en el fondo y en el globo terráqueo”.Si bien un examen ultravioleta muestra varios rastros de restauración, "como las partes importantes de la pintura no han sido alteradas, se puede considerar que la pintura está en muy buen estado de conservación", señaló Depretz..El extraordinario precio pagado por este ejemplar demuestra el poder de atracción del "Salvator Mundi" de la colección Cook, ahora propiedad del Reino de Arabia Saudí, tras haber sido comprado en 2017 en Christie's por 450 millones de dólares por el príncipe Mohammad bin Salman.La pintura no se ha vuelto a ver desde entonces, lo que contribuye a crear un aura de misterio y alimenta los rumores sobre su destino., dice Pierre Etienne, recordando los 2,9 millones de euros logrados por una copia de la Mona Lisa del siglo XVII de Christie's en una venta en línea en 2021.Un informe de arte online reveló que un 33 por ciento de los compradores de NFT reconoce que n, en tanto que un 39 por ciento considera este mercado como bEl estudio, difundido en agosto y realizado por la empresa Hiscox a través de encuestas y de entrevistas con altos directivos de 46 plataformas de arte online, señala además que el, mientras que el 6 por ciento las donaría para causas sociales y benéficas.Por el contrario, el 43 por ciento de los compradores dicen que conservará sus NFT para su disfrute personal, al 28 por ciento les gustaría exponerlas en el Metaverso y el 19 por ciento en un museo o galería física, de acuerdo a los datos recogidos del informe por las agencias de noticias DPA y Europa Press.Con estos datos, el balance desarrollado por Hiscox indica que el, principalmente a raíz del desplome de algunas criptomonedas como Luna o FTX. De hecho, recuerda que OpenSea, plataforma de ventas de NFT, pasó de vender 3.000 millones en septiembre de 2021 a 350 millones en septiembre de 2022.En relación con la caída del interés por los NFT, el estudio refleja que el 39 por ciento de los compradores de arte considera este mercado como una burbuja especulativa y la mitad (50%) no ve valor artístico en los NFT. De hecho, el 59 por ciento no está interesado en este formato y prefiere el