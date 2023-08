Pablo Moyano: "El trabajador tiene que votar con memoria"

Moyano les pidió memoria a los trabajadores.

La pérdida de derechos

el domingo en las PASO y afirmó que tiene "mucha fe" en que el precandidato presidencial de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa "será el candidato más votado”.“Tengo mucha fe que el domingo Massa será el candidato más votado y va a salir primero el domingo. Después tenemos dos meses para seguir hablando con la gente. Le estamos pidiendo a Sergio un esfuerzo más para que tengamos la suma fija para los trabajadores que no llegan a fin de mes”, dijo Moyano esta mañana en declaraciones a Radio 10.En ese marco,y aseveró que “el trabajador va a votar con memoria. Los candidatos de ellos hablan todo el tiempo de sacar derechos laborales y eso va a tener peso en la decisión electoral”."Ellos vienen mágicamente 20 años después, como si fueran de otro planeta, a ver cómo se arregla esto. Tienen que saber que no vamos a discutir ni un punto de paritarias”, reiteró Moyano y expresó: "Hubo dirigentes sindicales presos, muertos y desaparecidos para mantener los convenios colectivos que tenemos hasta hoy. Si vienen por eso va a haber resistencia en la calle".Es acá, esa obsesión de ellos, de sacarle derechos a los trabajadores. Ningún sindicato está dispuesto a perder derechos”, insistió el sindicalista.Según Moyano, “los medios nos quieren hacer creer que hay una derecha más light que sería Larreta, pero es mentira. Bullrich y Larreta son lo mismo, Larreta tiene a Espert que dice: Bala o preso”.donde se armó un desastre”, añadió.En cuanto al otro precandidato presidencial de UxP, Jun Grabois, Moyano sostuvo: "No creo que votar a Grabois sea tirar el voto, tirarlo es si votas a Milei, Larreta, Bullrich".