Los golpistas de Níger dilatan el diálogo propuesto por los países de África occidental

El Gobierno de Estados Unidos envió a la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, para persuadir a los militares de que restituyeran el orden constitucional

El régimen que encabezó el golpe de Estado enmostró escaso interés por las propuestas de diálogo avanzadas por sus vecinos dey porpara evitar una intervención militar y restablecer el orden constitucional.Los militares que tomaron el poder informaron a la(Cedeao) que no pueden recibir a una delegación de este bloque regional por motivos de "seguridad"."El contexto actual de indignación y de irritación después de las sanciones impuestas por la Cedeao no permite recibir a esta delegación en condiciones de serenidad y seguridad", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Níger a la organización regional en el texto al que tuvo acceso la agencia de noticias AFP./FW)"El contexto actual de indignación y de irritación después de las sanciones impuestas por la Cedeao no permite recibir a esta delegación en condiciones de serenidad y seguridad"(FW)"El aplazamiento de la misión anunciada" a la capital Niamey "es necesario, al igual que la revisión de algunos aspectos del programa", afirman los militares en la carta fechada este lunes.El programa "incluye reuniones con algunas personalidades que no pueden tener lugar por motivos evidentes de seguridad, en un clima de amenaza de agresión contra Níger", agregó la misiva., que derrocó al presidente Mohamed Bazoum, y amenazó con intervenir militarmente el país si para el domingo pasado no lo restablecían en el poder., lo que da más margen para el diálogo hasta el próximo jueves, cuando, que ostenta la presidencia rotativa del bloque regional.El Gobierno de Estados Unidos envió a la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, para persuadir a los militares de que restituyeran el orden constitucional., nuevo jefe del Estado mayor militar, y con otros dirigentes, y dijo que la junta militar no le permitió conversar con su jefe, el general Abdourahamane Tchiani, ni con el presidente depuesto.No obstante, aclaró que “varios” funcionarios estadounidenses pudieron hablar por teléfono con Bazoum.Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos,como ocurrió en Mali, Burkina Faso y Guinea.En una entrevista con la BBC,"Creo que lo que pasó, y lo que sigue pasando en Níger, no fue instigado por Rusia ni por Wagner, pero (...) trataron de aprovecharse", dijo Blinken en la entrevista, según la BBC., añadió.Wagner ya está presente en Mali y la República Centroafricana, dos países que enviaron emisarios a Níger en solidaridad con los líderes del golpe de Estado., una franja que atraviesa el continente africano de este a oeste y muy afectada por la pobreza, los conflictos y el crimen organizado, donde también operan Wagner y distintos grupos yihadistas.Por su parte,y sostuvo que era necesario agotar la vía diplomática., fecha en que la Cedeao celebra otra Cumbre Extraordinaria sobre la situación en Níger", dijo la vocera de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, según declaraciones citadas por la agencia de noticias Europa Press.