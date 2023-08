Massa: "No hay peor cepo que la deuda con el FMI que nos dejaron como ancla"

Massa, en Rosario: "No hay peor cepo que la deuda con el FMI que nos dejaron como ancla" VER VIDEO

Foto: Sebastián Granata.

"Lo hice en Tigre y lo voy a hacer en Rosario; yo voy al frente contra la inseguridad"

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, advirtió este martes en Rosario que "no hay peor cepo que la deuda con el FMI" que "dejaron como ancla" desde el Gobierno de Mauricio Macri, y le pidió a la oposición que no pida el voto "si piensa" que la Argentina es "un país de fracasados"., dijo Massa, acompañado por su compañero de fórmula, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en un acto en la planta industrial de la fábrica de electrodomésticos Liliana, en la localidad santafesina de Granadero Baigorria, ubicada a 5 kilómetros de Rosario.Massa y Rossi recorrieron la empresa, junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el intendente de la ciudad, Adrián Maglia, y el senador nacional y candidato a gobernador provincial, Marcelo Lewandowski, además de los titulares de la firma, empresarios y representantes de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).Durante el acto en la planta, Massa recordó que"Había un modelo económico que planteaba que el Estado no tenía que intervenir para promover al desarrollo económico, con una tasa de interés positiva y un tipo de cambio fijo.I", reseñó el precandidato presidencial.En ese marco, recordó que "el 63 por ciento de la plata del FMI se utilizó para el repago de fondos de salida que vinieron al país a timbear"., se preguntó el ministro de Economía.En materia de, Massa anunció que volverá a Rosario la semana que viene, luego de las PASO, paray contó que le pidió al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que Gendarmería "establezca un operativo especial en la ciudad para poder vivir sin miedo"."Necesitamos que las fuerzas federales vuelvan a abrazar Santa Fe y no sientan que los abandonaron", expresó el ministro.Massa afirmó además que va "al frente contra la inseguridad" y aseguró que, en un acto que encabezó en esa ciudad santafesina."Lo hice en Tigre y lo voy a hacer en Rosario; yo voy al frente contra la inseguridad", remarcó Massa acompañado por su compañero de fórmula Agustín Rossi.Massa anunció que volverá a Rosario la semana que viene, luego de las elecciones PASO del domingo próximo, para ""."Necesitamos que las fuerzas federales vuelvan a abrazar Santa Fe y no sientan que los abandonaron", expresó el ministro.En esa línea, indicó: "Yo escucho que algunos pasaron 4 años al frente de carteras de lucha contra la inseguridad y no tienen un solo resultado para mostrar, ni nacional, ni en esta provincia", y aseguró que lo dice con la "autoridad" de haber bajado el delito en un 92 por ciento en el municipio de Tigre durante su gestión."De la misma manera que como intendente me comprometí con mi comunidad en la lucha contra el crimen, comprometo a que el próximo gobernador, los próximos intendentes de Rosario y el Gran Rosario, se comprometan a trabajar con nosotros desde el 10 de diciembre en un programa que derrote definitivamente la inseguridad con la que conviven los rosarinos", expresó.