La esposa del aventurero desaparecido en Tierra del Fuego sobrevolará la zona

Torres inició la travesía en solitario el 16 de julio, con la idea de llegar hasta estancia Moat / Foto: Archivo familiar.

El lunes volaron dos helicópteros hasta la Península, con nuevos equipos de rescatistas / Foto: Prensa.

Foto: Archivo familiar.

La desaparición de Elio Torres

La esposa de Elio Torres, el aventurero desaparecido en Península Mitre, en el sureste de la provincia de Tierra del Fuego, participará este martes de un sobrevuelo por la zona en lo que constituye otro intento por dar con el paradero del hombre que, por el lugar considerado como “uno de los más inhóspitos del mundo”.Manuela Lefipán fue convocada por el Comité de Búsqueda que coordina el gobierno provincial para abordar una avioneta quey se dirigirá hasta el Área Natural Protegida, un extenso desierto caracterizado por sus turbales, terreno irregular y severas condiciones climáticas, en especial en invierno.La aeronave se dirigirá a la, un sitio señalado especialmente por los familiares de Torres, quienes consideran que pudo haber tomado ese rumbo después de perder comunicación vía satélite el 20 de julio, a cuatro días de iniciar el recorrido desde la estancia María Luisa, sobre la costa atlántica.“Dependiendo de las condiciones del clima se intentarán realizar hasta tres pasadas por el sector. En el aeroplano viajarán personas idóneas por su conocimiento del lugar, para llevar a cabo una observación”, informó el gobierno fueguino a través de un comunicado oficial.Las autoridades también precisaron quede rescatistas, y que se inspeccionaron visualmente desde el aire las áreas de “cerro Atocha, Pirámide y Campana, consideradas zonas de importancia para la búsqueda”.A su vez,y dos personas descendieron “en el sector de, cerca de las cuevas de Gardiner”.Los helicópteros también se dirigieron a Bahía Thetis para el recambio de cuatro rescatistas que estaban en el área desde hacía diez días, y que no podían regresar debido a complicaciones climáticas.Pese a este despliegue,y exige “la incorporación de helicópteros de otras provincias, de voluntarios nacionales e internacionales que deseen sumarse a la búsqueda, drones y perros entrenados en la búsqueda de personas”, sostuvo en diálogo con Télam.La mujer se quejó de que el gobernador Gustavo Melella y la ministra de Gobierno, Adriana Chapperón, “no la reciben” y dijo que le “ponen trabas” a la incorporación de personal que quiere participar del operativo.Pero Chapperón explicó quey que agregar otras personas podría resultar “de extrema peligrosidad”.“No podemos sumar más riesgos a los que ya se enfrentan los equipos abocados a encontrar a Elio, en un lugar que es agreste, de difícil acceso y de alta complejidad”, indicó la funcionaria.Por eso, mencionó quey “se tiene que evaluar la idoneidad necesaria para recorrer el área, si cuentan con el equipamiento adecuado para enfrentar las bajas temperaturas y las características del suelo, y si disponen de los equipos de comunicación”.y que “incluso algunos de ellos no pudieron ser devueltos a la ciudad hasta varios días después de lo previsto, debido al clima complejo del lugar”.Aun así, Chapperón admitió que, entendiendo la situación que están atravesando y, además, "con la responsabilidad que tiene el Estado respecto al ingreso de personas a Península Mitre”.Torres, un abogado de 42 años, padre de dos hijos pequeños y residente en la ciudad fueguina de Río Grande,, unos 100 kilómetros al sur de Ushuaia.El trayecto de unos 400 kilómetros es de suma complejidad técnica, incluye caminar por turbales, cruzar ríos caudalosos, subir y bajar montañas, rodear acantilados y enfrentarse a las severas condiciones climáticas de la zona, caracterizadas por el hielo y la nieve en invierno.Torres lleva un intercomunicador satelital (del tipo Inreach) que le permite enviar mensajes predeterminados o mails desde cualquier lugar, sin necesidad de contar con señal telefónica, y que indica la posición georreferenciada del aparato cada vez que se lo enciende.El último punto de localización del caminante fue informado el jueves 20 de julio, y desde entonces el aparato no volvió a prenderse.