La justicia definirá si el abogado Osuna continúa defendiendo a César Sena. Foto: Archivo

Marcela Acuña y Emerenciano Sena y a su hijo, César Sena, los defendidos por Osuna. Foto: Archivo

Familiares de Cecilia Strzyzowski. Foto: Archivo

La Justicia de Chaco definirá el próximo miércoles si el abogado Ricardo Osuna, q el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Resistencia, seguirá o no ejerciendo la defensa del último, tras lo cual avanzarán las audiencias de apelación de las prisiones preventivas de cinco de los acusados ante la Cámara del Crimen local.Este martes, en declaraciones a la prensa localpor considerar que existen intereses contrapuestos entre éste y sus padres y, por ende, que no estaría bien representado.No obstante,, que "no quiere saber nada con defensores oficiales" y que siente que "está bien defendido". Ahora será el juez del caso, Héctor Sandoval, quien este miércoles resolverá esa cuestión.Una vez que esto sea dirimido, se prevé que también este miércoles continúen ante la Cámara del Crimen de Resistencia las audiencias de apelación de las prisiones preventivas impuestas a César Sena por el "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas" y a los acusados de "encubrimiento agravado" Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo.A diferencia de Acuña y Emerenciano Sena, que cuestionaron sus prisiones preventivas mediante un planteo de oposición ante el juez de Garantías,La semana pasada, el juez Sandoval rechazó las oposiciones del matrimonio Sena, que por ende permanecerá detenido. Al respecto,Por el momento, Emerenciano permanece alojado en una celda de la comisaría 3a.de Resistencia, mientras que Acuña está en la seccional 6a. de la capital provincial, aunque se encuentran a disposición del Servicio Penitenciario de Chaco, que podría decidir su traslado a algún penal si encuentran disponibilidad.Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la calle Santa María de Oro 1.460, de Resistencia.Según la resolución de los fiscales,De acuerdo con la causa,- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada.Finalmente,Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que a los restantes acusados por el "encubrimiento agravado" del hecho.