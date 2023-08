Mayans: "Sergio Massa va a ser el candidato más votado" en las PASO

"El país necesita tener políticas serias", opinó el jefe del bloque de senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans.

"El de Alberto Fernández ha sido un gobierno que venció muchas dificultades" José Mayans

El, opinó este martes que Sergio Massa, uno de los precandidatos presidenciales de Unión por la Patria (UxP), "va a ser el más votado" en las PASO del próximo domingo."Yo creo que Sergio va a ser el candidato más votado. Demostró mucha templanza y un esfuerzo importante" durante la campaña electoral, dijo el legislador formoseño.En ese sentido, y en declaraciones a FM La Patriada, Mayans consideró quey dirigentes "que entiendan las distintas problemáticas para poder resolverlas" porque, sostuvo, el gobierno de Mauricio Macri dejó a la Argentina "en default" tras el millonario crédito que tomó del Fondo Monetario Internacional (FMI)."Macri es uno de los autores del desastre y nos viene a decir cómo van a solucionar la próxima etapa de la Argentina", criticó el senador peronista.Y agregó: "Creo que el de Alberto Fernández ha sido un gobierno que venció muchas dificultades. El primer problema es que Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich dejaron el país en default", consideró.Mayans también cuestionó que la. ¿Qué culpa tiene el jubilado, el pensionado, el docente, los enfermeros, los gendarmes y la policía del desastre que hizo Macri, que es el padrino de todo ese grupo?", se preguntó."Me sorprenden algunos candidatos que se postulan a presidentes, como Bullrich y (Javier) Milei, que desconocen totalmente los compromisos que tiene el Estado con la Constitución por leyes que están vigentes. Bullrich no entiende nada. El tema es muy serio, hay mucha mentira en muchos de los candidatos, que cuando lleguen al gobierno van a decir: 'Yo no sabía que esto era así'", señaló Mayans.El presidente del bloque oficialista, en tanto, adelantó qu, debatir los ascensos de 75 jueces y fiscales y una decena de proyectos de ley vinculados a temas sanitarios, de defensa y de educación, algo que se frustró el 12 de julio último en la última convocatoria en el recinto."Los líderes de las bancadas de la oposición nos habían dicho que creían conveniente no sesionar antes de las PASO por la interna que tenían en su grupo político. El Parlamento tiene que trabajar. Cuando se tiene una visión de oposición sistemática, todo es muy difícil", sostuvo.