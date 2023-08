Julián Domínguez, sobre el macrismo: "Le mintió a la sociedad e hipotecó a la Argentina"

El exministro de Agricultura y actual vocero de Unión por la Patria (UxP), Julián Domínguez . Foto: Victoria Gesualdi

Además, la #CSIRA resaltó la importancia de seguir con las políticas de industrialización del país y del desarrollo de las capacidades científicas que generan el crecimiento sostenido de los sectores productivos y las cadenas de valor. pic.twitter.com/7jvCScdzCk — Julián Domínguez (@DominguezJul) July 8, 2023

El exministro de Agricultura y actual vocero de Unión por la Patria (UxP)y afirmó que es “un irresponsable que no pudo cumplir con nada” y que dejó “la mayor deuda de la historia de la humanidad".Además, el exfuncionario y exlegislador, "tiene los atributos y la capacidad de conducir este tiempo de dificultad, y de llevar adelante un modelo de industralización y desarrollo”.“(Mauricio Macri) le mintió a la sociedad, le prometió una cosa e hizo absolutamente todo lo contrario. Dijo que iba a bajar la inflación, que iba a bajar el impuesto a las Ganancias, que iba a bajar las retenciones al sector agropecuario y no lo hizo. Es un irresponsable que no pudo cumplir con nada y que terminó hipotecando la Argentina sobre nuestras espaldas”, afirmó Domínguez en declaraciones formuladas este martes a la radio AM750. En ese marco,“Ellos dicen descaradamente lo que van a hacer y hablan de la motosierra, el ajuste y la represión. Ése es el modelo que tiene la derecha liberal para ofrecerle a la Argentina”, afirmó el exministro, exdiputado y dirigente de Unión por la Patria.En ese punto,“Cuando dejamos el gobierno, en el 2015, la Argentina estaba endeudada en un 13%. El argumento de ellos para salir a endeudarse es que desendeudarse era una cosa antigua. Nos dejaron una deuda espantosa, la mayor de la historia de la humanidad, de un 48% del Producto Bruto Interno”, sostuvo.Además,, subrayó.Asimismo, hizo referencia a las declaraciones realizadas por Macri en la noche del pasado lunes a la señal Todo Noticias, donde el exmandatario cuestionó la reestatización de YPF y las finanzas de Aerolíneas Argentinas.Para Julián Domínguez,“Ellos quieren una minoría que gobierne en desmedro de todos sin importarles lo que pasa en el país real”, apuntó.de país.“Todos coinciden en que los próximos años para el país son muy buenos porque el mundo va a demandar a precios altos lo que la Argentina tiene”, analizó Domínguez, quien remarcó que, en ese escenario, “el problema es quién lo conduce"."Si hay un modelo de colonia que exporte en desmedro del conjunto o una generación que cree en la fuerza del trabajo y en la aplicación del conocimiento para generar valor agregado y explotarlo”, señaló., indicó Dominguez.