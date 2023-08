Elecciones en Guatemala: Arévalo llamó a dejar atrás "décadas de gobiernos corruptos"

El debate fue organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) y televisado en directo por el canal Guatevisión y el diario Prensa Libre, pero Torres dejó la silla vacía / Foto: AFP.

"Estamos en un momento histórico ante la posibilidad de darle la vuelta a la página de este período de décadas de gobiernos que se caracterizan por esta cooptación corrupta del Estado" Bernardo Arévalo

"Guatemala tiene ahora dos opciones, una opción es una silla vacía" Bernardo Arévalo

La postura de Torres

El candidato a la presidencia de Guatemalaaseguró que el país tiene la posibilidad de dejar atrás décadas de gobiernos corruptos, al participar del debate de cara a la segunda vuelta electoral, en el que su rival, la exprimera dama, no participó."Estamos en un momento histórico ante la posibilidad de darle la vuelta a la página de este período de décadas de gobiernos que se caracterizan por esta cooptación corrupta del Estado", expresó Arévalo la noche del lunes durante el debate, que igual se celebró."Este 20 de agosto no pierdan ese anhelo y lo conviertan en un voto que efectivamente puede marcar", agregó el candidato socialdemócrata de 64 años., dos de los principales medios del país., aunque los organizadores del debate indicaron que la invitación fue girada dos meses antes de la primera vuelta del 25 de junio a los más de 20 candidatos presidenciales."Guatemala tiene ahora dos opciones, una opción es una silla vacía", dijo Arévalo en alusión a la ausencia de Torres, de 67 años, también socialdemócrata, que entre 2008 y 2011 ocupó el cargo protocolar de primera dama durante el mandato del expresidente Álvaro Colom.Arévalo agregó que, de imponerse en los comicios, también combatirá al crimen organizado: "a todo nivel".", alertó no obstante Arévalo, candidato del Movimiento Semilla e hijo del expresidente Juan José Arévalo, informó la agencia de noticias AFP.Por su lado, Torres, durante la presentación de su plan de trabajo, dejó abierta la posibilidad de enfrentarse a Arévalo el próximo lunes en un debate organizado por otro canal de televisión."Allí", indicó la exprimera dama ante el aplauso de sus seguidores.Hace cuatro años, Torres también había rechazado participar en un debate previo al balotaje que perdió con el ahora mandatario Alejandro Giammattei, aunque sí lo hizo en 2015 frente a Jimmy Morales, quien ganó la presidencia en esa elección.Una encuesta de la firma CID Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo publicada el miércoles pasado señaló que